Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mit leichten Schürfwunden und Prellungen musste ein 63-jähriger Fahrradfahrer am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr nach einem Unfall zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 60-Jährige wollte mit ihrem Smart vom Kirchweg nach links in die Ittenhauser Straße einfahren und übersah dabei den Richtung Ittenhausen fahrenden Radfahrer, der durch die folgende Kollision stürzte. Der 63-Jährige konnte nach kurzer Untersuchung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Am Pkw und am Fahrrad entstand jeweils leichter Sachschaden.

Friedrichshafen

Handbremse nicht angezogen - Pkw rollt gegen weitere Fahrzeuge

Beim Ausliefern von Zeitschriften an einem Wohnhaus in der Solarstraße hatte ein 65-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 11.40 Uhr offenbar vergessen, die Handbremse seines Opel anzuziehen. Das Fahrzeug verselbständigte sich und rollte gegen mehrere geparkte Pkw. Der entstandene Sachschaden an den insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Am Donnerstagmittag gegen 11.50 Uhr bog der 55-jährige Fahrer eines Citroen von der Faberstraße in die Waggershauser Straße ein und übersah dabei eine 40-jährige vorfahrtsberechtigte Skoda-Fahrerin. Im Einmündungsbereich prallte der 55-Jährige mit der Front seines Pkw in die Fahrertüre des Skodas. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro beziffert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Eriskirch

Lkw-Fahrer mit Laserpointer geblendet

Aus einer Wohnung im Erdgeschoss der Jahnstraße heraus wurde am Mittwochmorgen gegen 10.50 Uhr ein Lkw-Fahrer mittels eines grünen Laserpointers durch einen bislang unbekannten Täter geblendet. Der Fahrer konnte den Lkw dennoch auf der Fahrbahn halten, verspürte jedoch im Nachgang Schmerzen in den Augen. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt nun in diesem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Personen, welche möglicherweise ebenfalls geblendet wurden oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07543/93160 zu melden.

Tettnang

Pkw-Fahrer missachtet Rotlicht

Der 50-jährige Fahrer eines Nissan fuhr am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr bisherigen Erkenntnissen zufolge trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich der Lindauer Straße / Martin-Luther-Straße ein. Eine 59-Jährige wollte die Kreuzung in diesem Moment bei Grünlicht mit ihrem Pkw von der Georgstraße in die Martin-Luther-Straße queren. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Meersburg

Kurioser Polizeieinsatz

Durch den Mitarbeiter einer Abschleppfirma wurde am Donnerstagabend die Polizei verständigt, nachdem dieser in einem von ihm abgeschleppten Wohnmobil augenscheinlich eine Person liegend festgestellt hatte. Nachdem die vermeintliche Person auch auf die Ansprache der Polizei nicht reagierte, wurde eines der Fenster am Fahrzeug geöffnet. Zum Vorschein kam dann ein Berg aus Decken und Kissen, welcher aufgrund der schlechten Einsehbarkeit des Wohnmobils und der Dunkelheit die Gestalt eines Menschen erahnen ließ.

Owingen

Einbruch in Autohaus - Zeugen gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Autohaus in der Hauptstraße. Der Unbekannte knackte ein Tor an der Werkstatt und gelangte durch eine unverschlossene Tür in die Büroräumlichkeiten. Bei der Absuche entdeckte der Täter zwei Kassenbehältnisse, aus denen er Bargeld entwendete. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt in dem Fall und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Salem-Mimmenhausen

Tatverdächtiger nach Stalking festgenommen - Polizeibeamter gibt Warnschüsse ab

Erst nach der Abgabe zweier Warnschüsse ließ sich am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr an der L 201 zwischen Mühlhofen und Mimmenhausen ein 47-Jähriger von der Polizei vorläufig festnehmen. Der Mann steht im Verdacht, bereits seit geraumer Zeit seiner ehemaligen Lebensgefährtin nachzustellen, diese schon mehrfach massiv bedrängt und nun möglicherweise auch mit einem bislang unbekannten Gegenstand beschossen zu haben. Heute Morgen war die Frau mit ihrem Fahrzeug auf der L 201 unterwegs, als sie eigenen Angaben zufolge an ihrem Fahrzeug Einschläge an der Karosserie wahrgenommen habe. Nachdem sie ein Stück weiter in der Zufahrt zu einem Waldweg angehalten hatte, alarmierte sie die Polizei, welche am Pkw mindestens eine Verformung feststellte, die vom Auftreffen eines unbekannten Projektils stammen könnte. Im Rahmen der folgenden Absuche des Nahbereichs durch die Streifenwagenbesatzung wurde der Tatverdächtige von einem Beamten getarnt im Unterholz liegend und vermummt festgestellt. Nach Ansprache stand der 47-Jährige auf und ging nach bisherigen Erkenntnissen trotz der Aufforderung, stehen zu bleiben, in drohender Haltung auf den Polizeibeamten zu, der daraufhin zwei Warnschüsse abgab. Erst danach gelang es den beiden Einsatzkräften, den Mann vorläufig festzunehmen. Der 47-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf dauern an. Am Nachmittag waren Einsatzkräfte damit beschäftigt, das Umfeld des Ereignisortes nach einem möglichen Tatmittel abzusuchen.

