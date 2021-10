Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Spritztour mit Fahrzeug eines Pizzaboten

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Allmandstraße den Pkw eines Lieferdienstes. Der Pkw war kurzzeitig unverschlossen und mit Schlüssel im Zündschloss vor der Gaststätte abgestellt worden. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung durch mehrere Polizeistreifen konnte das Fahrzeug eine halbe Stunde später am Stadtbahnhof in Friedrichhafen verlassen aufgefunden werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen der unbefugten Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Leichtverletzte bei Unfall

Leichte Verletzungen zog sich eine 67-jährige Frau am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ehlersstraße zu. Ein 20-Jähriger war mit seinem Sprinter an einem Kreisverkehr auf den Toyota der 67-Jährigen aufgefahren. Hierbei entstand ein Sachschaden von über 3000 Euro.

Meckenbeuren

Unfall mit Leichtkraftrad

Nach bisherigen Erkenntnissen ohne Verletzungen kam die 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrads bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der B30 bei Lochbrücke davon. Die Zweiradfahrerin war aus Unachtsamkeit auf einen abbremsenden Pkw aufgefahren und anschließend gestürzt. Die 16-Jährige wurde dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Eriskirch

Unfall unter Alkoholeinfluss

Bei einem 52-jährigen Pkw-Lenker stellten die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen nach einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in der Mariabrunnstraße deutliche Anzeichen von Alkoholeinfluss fest. Der 52-Jährige war an einem Zebrastreifen auf den VW einer 33-Jährigen aufgefahren. Diese erlitt durch den Zusammenstoß leichte Nackenschmerzen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. An den Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Ein bei dem 52-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin eine ärztliche Blutentnahme, behielten den Führerschein des Mannes ein und zeigten ihn an.

Tettnang

Kiesparkplatz durch Reifenspuren beschädigt - Zeugen gesucht

Einen nicht unerheblichen Sachschaden haben bislang unbekannte Täter mit ihren Pkw in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf einem Kiesparkplatz in der Friedenstraße in Bechlingen angerichtet. Wie die Stadt Tettnang anzeigte, wurde der Kiesbelag durch die Fahrübungen derart beschädigt, dass eine Benutzung vorerst nicht mehr möglich ist. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, welche in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 07542/93710 zu melden.

Überlingen

Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Zu einem Unfall mit Sachschaden ist es am Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr auf der Owinger Straße gekommen, nachdem ein 55-jähriger Lkw-Fahrer am Kreisverkehr beim Andelshofer Weiher die Vorfahrt eines weiteren Lkws missachtet hatte. Durch den Zusammenstoß wurde der Lkw des Unfallverursachers von der Fahrbahn abgewiesen und kam in einer Böschung zum Stehen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro beziffert. Der 55-Jährige machte ein Bremsversagen an seinem Lkw für den Unfall verantwortlich. Hinweise darauf ergaben sich im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen bislang jedoch nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell