Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall mit Skater

In einer Kurve in den Burgwiesen erkannte am Mittwoch gegen 15.45 Uhr die 74-jährige Fahrerin eines Audi offenbar einen 17-jährigen Fußgänger zu spät, weshalb sie nach derzeitigem Kenntnisstand so knapp an diesem vorbeifuhr, dass der Pkw mit dem Vorderrad über dessen Fuß rollte. Der Jugendliche war mit seinem Skateboard unterwegs und stieg von diesem ab, als er das entgegenkommende Fahrzeug erblickte. Während er sein Skatboard aufheben wollte, nähere sich die Seniorin mit ihrem Fahrzeug und verletzte den jungen Mann leicht.

Gammertingen

Brandalarm

Aus bislang unbekannter Ursache löste am Mittwoch gegen 19 Uhr die automatische Brandmeldeanlage in einem Gebäude der Mariaberger Heime im Oberen Torackerweg aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Mariaberg, Gammertingen und Bronnen rückten mit etwa zwanzig Kräften aus, konnten den Einsatz nach einer Überprüfung und der Bestätigung des Fehlalarms jedoch wieder zeitnah beenden.

Neufra

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 13.15 Uhr auf der B 32 auf Höhe der Hohenzollernstraße ereignete. Die 20-jährige Fahrerin eines Nissan musste auf der Bundesstraße aufgrund eines geparkten Transporters verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 22-jährige Fahrer eines VW erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den Nissan auf. Die 20-jährige Fahrzeuglenkerin wurde nach dem Unfall zur ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht - die Polizei bittet um Hinweise

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der am Mittwoch zwischen 5.30 Uhr und 12.45 Uhr einen grauen Mazda auf einem Parkplatz in der Straße "Am schönen Moos" beschädigt hat. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen eine 75-Jährige, die am Mittwoch gegen 10.15 Uhr mit ihrem Pkw beim Einparken in eine Parkbucht in der Dreikönigsgasse einen dort abgestellten BMW streifte. Die Seniorin stellte ihr Fahrzeug ab und verließ die Örtlichkeit zu Fuß, ohne sich unmittelbar um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht - die Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 20.30 Uhr und 3.30 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer in der Schwarzbachstraße begangen wurde, bittet das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 mögliche Zeugen um Hinweise. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der Fahrzeuglenker vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Straßenlaterne und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Die Laterne wurde hierdurch umgeknickt, sodass Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstand. Als mögliches Verursacherfahrzeug kommt unter anderem ein VW-Passat in Betracht.

