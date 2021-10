Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer bei Überholvorgang gestreift - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker hat am Dienstagmittag gegen 15.40 Uhr in der Bismarckstraße in Fahrtrichtung Bahnhof einen 61-jährigen Fahrradfahrer überholt und diesen beim Wiedereinscheren gestreift. Der Fahrradfahrer kam hierdurch zu Fall und zog sich leichte Verletzungen am Oberschenkel zu. Nach Angaben des Radfahrers war der Pkw-Lenker zuvor sehr dicht aufgefahren und hatte mehrfach die Hupe betätigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Tel. 07541/701-0 bei der Polizei in Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Schwerverletzter bei Arbeitsunfall

Bei den Aufbauarbeiten eines Standes in den Messehallen Friedrichshafen wurde am Montagmittag gegen 12.50 Uhr ein 57-jähriger Mann schwer verletzt. Bei dem Versuch einen umgekippten elektronischen Hubwagen wieder aufzustellen, fiel auch ein zweiter Hubwagen zu Seite. Einer der Arbeiter schaffte es nicht mehr rechtzeitig auszuweichen, so dass die Gabel des Hubwagens den 57-Jährigen verletzte. Der Schwerverletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Kressbronn

Betrunkener Radfahrer

In der Nacht auf Mittwoch hat das Polizeirevier Friedrichshafen einen betrunkenen Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 01.50 Uhr wurde eine Polizeistreife auf den 20-jährigen Radler aufmerksam, welcher in Schlangenlinien auf der Hemigkofener Straße unterwegs war. Beim Anhalten stürzte der junge Mann fast von seinem Fahrrad. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Sollte die anschließend durchgeführte Blutentnahme den Verdacht der Trunkenheit des 20-Jährigen bestätigen, erwartet diesen eine Strafanzeige.

Kressbronn

Gefährliches Überholmanöver eines Sattelzuges - Zeugen gesucht

Der Fahrer eines Sattelzuges hat am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr auf der B31 bei Kressbronn/ Lindenhof einen anderen Lkw überholt und dadurch einen entgegenkommenden 52-jährigen Pkw-Lenker gefährdet. Dieser musste seinen Hyundai fast bis zum Stillstand abbremsen und an den Fahrbahnrand ausweichen um eine Kollision zu verhindern. Das Polizeirevier Friedrichshafen sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Verletzungen durch Hundebiss

Am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr wurde eine 82-jährige Frau am Wanderparkplatz Neuhäusle von einem Hund in den Oberschenkel gebissen. Nach Angaben der 82-Jährigen hatte sich der Hundehalter an einem dortigen Bauwagen niedergelegt und seine beiden Tiere ohne Leine herumspringen lassen. Die Frau musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Besitzer.

Hagnau

Unfallflucht

Der geparkte VW Passat eines 61-Jährigen wurde am Dienstag zwischen 8 Uhr und 17 Uhr in der Ittendorfer Straße, an der Kreuzung Langbrühl, beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr den Wagen an und suchte im Anschluss das Weite. An dem VW entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Überlingen sucht nun nach dem Unfallverursacher und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Tel. 07551/804-0 zu melden.

Salem

Pkw-Lenker fährt unter Alkoholeinfluss

Unter Alkoholeinfluss stand ein Autofahrer, dem die Polizei am Mittwoch gegen Mitternacht die Weiterfahrt untersagte. Während einer Verkehrskontrolle im Schloßbezirk stellten die Beamten des Polizeireviers Überlingen bei dem 53-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Sollte sich der Wert durch die anschließend durchgeführte Blutentnahme bestätigen, drohen dem Fahrer eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und der Entzug der Fahrerlaubnis.

Markdorf

Spiegel abgefahren und geflüchtet

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstagnachmittag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr den Außenspeiegel eines geparkten Mercedes in der Bahnhofstraße beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Die abgebrochene Verkleidung des Spiegels wurde durch eine unbekannte Person aufgehoben und auf die Spiegelhalterung gelegt. Womöglich wurde dies durch den Verursacher selbst vorgenommen. Der Polizeiposten Markdorf bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel. 07544/9620-0 zu melden.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht - die Polizei bittet um Hinweise

Auf einem Betriebsgelände in der Straße zum Degenhardt hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Montag auf Dienstag einen nicht unerheblichen Sachschaden angerichtet und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Ausgehend von den Beschädigungen dürfte der Fahrer eines Sattelzugs beim Wenden auf dem Betriebsgelände mehrfach rangiert haben. Hierbei kollidierte er an vier Stellen mit der Fassade des Firmengebäudes, beschädigte mehrere Pflanzen einer Böschung und drückte einen Baum sowie Verkehrszeichen um. Zudem touchierte er den geparkten Pkw eines Firmenmitarbeiters. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 20.000 Euro. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Tel. 07551/804-0 entgegen.

Markdorf

Fahrradfahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Pfannenstiel / Im Bohl wurde am Dienstag gegen 13 Uhr ein 60-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Die 21-jährige Fahrerin eines Mini übersah nach aktuellem Kenntnisstand beim Einfahren in den Kreuzungsbereich den von rechts aus der Straße Pfannenstiel kommenden Pedelec-Fahrer und touchierte diesen mit ihrem Kotflügel. Der Zweiradfahrer konnte die Kollision trotz Bremsung nicht mehr verhindern und stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn. Er wurde zur ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Überlingen / Nesselwangen

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Mehrere Kräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr Nesselwangen waren am Montag gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Nesselwangen und Überlingen im Einsatz. Der 34-jährige Fahrer eines Ford geriet während der Fahrt vermutlich aus Unachtsamkeit auf das Bankett. Bei dem Versuch, sich auf der Fahrbahn zu halten, übersteuerte der 34-Jährige, sodass der Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich in der abschüssigen Böschung mehrfach seitlich überschlug. Der Pkw-Lenker zog sich dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

