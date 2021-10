Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, der sich am Dienstag gegen 15.45 Uhr in der Hardtstraße ereignet hat. Beim Wenden vor dem Hallenbad übersah der 26-jährige Fahrer eines VW offenbar einen geparkten Daimler-Benz, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Sigmaringen

Brand

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstag gegen 23.45 Uhr eine Gartenhütte in einer Schrebergartenanlage in der Konviktstraße in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte, unter anderem der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringen, stand die Hütte bereits in Vollbrand. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, umliegende Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt.

Sigmaringen

Beziehungsstreit mit Messer

Am Dienstagvormittag kam es in einer Asylbewerberunterkunft in der Zeppelinstraße zu Beziehungsstreitigkeiten, in deren Verlauf ein 30-jähriger Mann eine 25-Jährige bedroht und mit einem Messer verletzt haben soll. Die Frau wurde durch einen Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat Sigmaringen übernommen hat.

Gammertingen

Vandalismus

Den Inhalt mehrerer Mülltonnen verteilte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine bislang unbekannte Personengruppe am Tregueuxplatz und auf der B 313 zwischen Gammertingen und Bronnen. Hierbei wurden einzelne Mülltonnen beschädigt, der Unrat musste vom Bauhof beseitigt werden. Angaben einer Zeugin zufolge war die laut grölende Gruppe, augenscheinlich bestehend aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen, mit einem roten Kleinwagen unterwegs. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Angaben zur Personengruppe und insbesondere zum genutzten Pkw machen können, sich unter der Tel. 07574/921687 zu melden.

Pfullendorf

Fehlalarm

Als Fehlalarm stellte sich ein Einsatz in einem Pflegeheim beim Krankenhaus Pfullendorf in der Straße zum Eichberg heraus, welcher am Mittwoch gegen 01.15 Uhr die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan rief. Aus unbekannter Ursache hatten mehrere Signalgeber ausgelöst und vor einem möglichen Brand gewarnt.

Inneringen

Geschwindigkeitskontrollen

Mit Bußgeldern müssen mehrere Verkehrsteilnehmer rechnen, die am Dienstagvormittag zu schnell auf der K 8201 bei Inneringen unterwegs waren. Bei Geschwindigkeitskontrollen, die das Polizeirevier Sigmaringen durchführte, fuhr der unrühmliche Spitzenreiter mit seinem Fahrzeug 131 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h.

Mengen

Verkehrsunfall

Drei beschädigte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 14 Uhr in der Ablachstraße ereignete. Die 67-jährige Fahrerin eines VW verwechselte beim Einparken in eine Parklücke eigenen Angaben zufolge den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang und fuhr deshalb auf einen vor ihr geparkten Dacia auf. Dieser wurde durch die Kollision wiederum auf einen geparkten Toyota aufgeschoben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 3.000 Euro.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht - die Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Dienstag zwischen 6 Uhr und 12 Uhr einen schwarzen VW-Polo, der auf einer freien Fläche zwischen der Platzstraße und dem Kaufhaus X abgestellt war. Im Anschluss entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet Zeugen unter der Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Saulgau / Pfullendorf

Mehrere Betrugsversuche

Zu mehreren Betrugsversuchen durch Telefonanrufe kam es am Dienstagvormittag in Bad Saulgau und Pfullendorf. So spielten die Betrüger einer 72-Jährigen vor, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall gehabt hätte und sie nun eine Kaution in Höhe von 60.000 - 100.000 Euro zahlen müsste, da er ansonsten in Untersuchungshaft kommen würde. In einem weiteren Fall meldeten sich die bislang unbekannten Täter bei einer 87-jährigen Frau und gaben sich als eine nahe Bekannte aus, die nach einem Wohnungskauf für eine nun fällige Rate einen fünfstelligen Euro-Betrag benötige. Weiter wollten die Anrufer eine 70-Jährige dazu bewegen, dass diese über spezielle Internetseiten einen Fernzugriff auf ihren Computer freigibt, weil es angeblich zu Problemen mit ihrem Computer gekommen sei. Alle Betroffenen reagierten vorbildlich, sodass die Betrüger in keinem der bei der Polizei bislang bekanntgewordenen Fälle erfolgreich waren. Die Polizei warnt nochmals eindringlich vor den beschriebenen Telefon-Betrügereien, die auch in weiteren abgewandelten Formen vorkommen.

