Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Frau von Polizeibeamten aus verrauchter Wohnung gerettet

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Dienstagmorgen gegen 1.45 Uhr in einer Wohnung in der Zeppelinstraße eine Matratze in Brand geraten. Nachdem in dem Mehrfamilienhaus der Rauchmelder ausgelöst hatte, wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei verständigt. Zwei als erste am Einsatzort eintreffende Polizeibeamte retteten die 36-jährige Wohnungsinhaberin aus der verrauchten Wohnung und löschten mittels eines Feuerlöschers die Matratze ab. Die Feuerwehr entfernte die Unterlage schließlich aus dem Haus und belüftete die Wohnung. Die Frau sowie einer der Beamten zogen sich nach bisherigen Erkenntnissen eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurden nach Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Polizeibeamte dieses nach kurzer Untersuchung wieder verlassen konnte, wurde die 36-Jährige vorsorglich zur weiteren Beobachtung stationär aufgenommen. Augenscheinlich wurde bei dem Feuer lediglich die Matratze beschädigt. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

Friedrichshafen

Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 16-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 12.45 Uhr im Kreisverkehr Barbarossastraße. Ein 50-jähriger Pkw-Lenker wollte von der Flugplatzstraße kommend in den Kreisel einfahren und übersah dabei den bereits im Kreisverkehr fahrenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Durch die folgende Kollision stürzte der Jugendliche und zog sich dabei leichte Verletzungen am Kinn und an den Armen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 600 Euro.

Friedrichshafen

Gefälschte Rezepte verwendet

Eine bislang unbekannte Frau hat am Montagvormittag versucht, in einer Apotheke in der Ehlersstraße zwei augenscheinlich gefälschte Rezepte einzulösen. Einer Mitarbeiterin waren Unregelmäßigkeiten bei den Verordnungen für insgesamt drei verschreibungspflichtige Medikamente aufgefallen, woraufhin sie die Polizei verständigte. Nachdem die Unbekannte dies mitbekommen hatte, verließ sie noch vor Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung fluchtartig die Apotheke. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

Friedrichshafen

Tätliche Auseinandersetzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen kam es am Montagmittag kurz vor 13 Uhr hinter dem Gebäude eines Lebensmittelmarktes am Bahnhofplatz. Den Angaben des 16-jährigen Opfers und einer Zeugin zufolge sei der Jugendliche von einem 15- und einem 16-Jährigen zunächst mehrfach verfolgt und dann mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen worden. Danach hätten die beiden den Jugendlichen niedergerungen und am Boden nochmals auf ihn eingeschlagen. Erst als die Zeugin eingriff und die Schläger aufforderte, aufzuhören, hätten diese schließlich vom am Boden Liegenden abgelassen. Durch den Angriff erlitt der 16-Jährige leichte Verletzungen im Gesicht. Eine Streife des nahegelegenen Bundespolizeireviers Friedrichshafen, zu dem sich die Zeugin mit dem Opfer begeben hatte, konnte die beiden Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen und deren Personalien feststellen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun gegen das Duo wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Graffiti an Schulgebäude

Am vergangenen Wochenende haben bislang unbekannte Täter die Wände einer Schule und ein Gebäude der Stadtwerke in der Allmandstraße mit Farbe beschmiert. Durch die angebrachten Graffitis in verschiedenen Farben entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Tel. 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn

Folgenschwerer Unfall an Stauende

Drei verletzte Personen und vier beschädigte Pkw sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr an einem Stauende auf der B31 Nahe der Ausfahrt Kressbronn ereignete. Ein 85-Jähriger war auf der B31 in Fahrtrichtung Friedrichshafen unterwegs und hatte nach bisherigem Ermittlungsstand aufgrund der tiefstehenden Abendsonne das Stauende übersehen. In der Folge fuhr dieser mit seinem VW Golf ungebremst auf den Skoda eines 81-Jährigen auf. Hierdurch geriet der VW des 85-Jährigen ins Schleudern und streifte dabei zwei weitere Fahrzeuge. Zwei Mitfahrer des Skoda wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Eine weitere Mitfahrerin wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der VW des 85-Jährigen und der Skoda des 81-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die B31 war in Fahrtrichtung Friedrichshafen für etwa eine Stunde gesperrt.

Tettnang

Sachbeschädigung an Gaststätte

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Schaukasten sowie die Glaseinsätze an der Eingangstüre einer Gaststätte in der Montfortstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 07542/93710 entgegen.

Fischbach

Versuchter Einbruch in Festhalle

Am vergangenen Wochenende versuchte ein Einbrecher die Tür zum Proberaum einer Festhalle in der Koberstraße aufzubrechen. Wie der Täter zuvor in den Flur der Halle gelangt war versucht derzeit der Polizeiposten Immenstaad zu klären. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel: 07545/1700 zu melden.

Meckenbeuren

Diebstahl von Möbelstücken

Diebe entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag einen massiven Tresentisch und dazugehörige Alustühle, die vor einem Möbelhaus in der Wiesentalstraße standen. Die Möbelstücke waren vor dem Eingangsbereich mit einem Drahtseil gesichert, was den Täter aber nicht an dem Diebstahl hinderte. Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen konnten, werden gebeten sich unter Tel: 07542/94320 beim Polizeiposten Meckenbeuren zu melden.

Überlingen

Blechschaden nach Unfall auf Parkplatz

Ein Verkehrsunfall mit zwei leicht beschädigten Fahrzeugen ereignete sich am Montagmorgen gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Lippertsreuter Straße. Ein 79-Jähriger hatte beim rückwärts Ausparken mit seinem Opel einen gegenüber parkenden Pkw übersehen und war mit diesem zusammengestoßen. Der bei der Kollision entstandene Sachschaden war eher gering.

Markdorf

Diebstahl einer Geldbörse

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Montagmorgen gegen 9 Uhr in einem Supermarkt im Schießstattweg die Geldbörse eines Kunden aus dessen Einkaufswagen entwendet. In dem Geldbeutel befanden sich neben den persönlichen Dokumenten auch eine Bankkarte und etwa eintausend Euro Bargeld. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen wegen den Diebstahls aufgenommen, Hinweise werden unter Tel. 07544/96200 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell