Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen den 20-jährigen Fahrer eines Mercedes Sprinter. Bei einer Verkehrskontrolle am Montagvormittag in der Straße Sperräcker stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis für den angehängten Anhänger verfügt. Zudem ergaben sich bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anhaltspunkte dafür, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und Amphetamin, die Laboruntersuchung der ärztlich entnommenen Blutprobe steht noch aus. Da der Fahrzeuglenker in Deutschland über keinen festen Wohnsitz Verfügung, musste er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hechingen eine Sicherheitsleistung in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags hinterlegen.

Sigmaringen

Sachbeschädigung an Sporthalle

Im Zeitraum von Freitag bis Montag beschädigten bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Sporthalle in der Hohenzollernstraße. Nach derzeitigem Stand wurde diese mit Steinen eingeworfen sowie mit einem Stock eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter der Tel. 07571/104-0 entgegen.

Leibertingen / Thalheim

Motorradfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 28-jährige Motorradfahrerin zu, die am Sonntagnachmittag alleinbeteiligt auf der Landesstraße zwischen Thalheim und Buchheim stürzte. Die Zweiradfahrerin kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Zur ärztlichen Untersuchung wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Da durch den Unfall auch Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen ausliefen, rückte die Freiwillige Feuerwehr Leibertingen zur Säuberung der Unfallstelle aus.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Beim Überholen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine auf der Marbacher Straße zwischen Moosheim und Marbach hat am Montagvormittag eine 62-jährige BMW-Fahrerin den Abstand zu einem entgegenkommenden Ford offenbar falsch eingeschätzt. Der 51-jährige Fahrer des Ford musste nach rechts auf eine angrenzende Weide ausweichen, um eine frontale Kollision mit der Überholenden zu verhindern. Hierbei überfuhr er ein Verkehrszeichen und einen Weidezaun. Im Zusammenhang mit dem Ausweichmanöver zog sich der Fahrzeuglenker leichte Verletzungen zu. Diese bedurften der weiteren ärztlichen Untersuchung in einem nahegelegenen Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Pfullendorf

Sachbeschädigung

Durch rohe Gewalt beschädigten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag und Montag ein Geländer, das an einem Treppenabgang an der Grundschule in der Adolf-Kolping-Straße angebracht war. Erst am Freitag wurde das Geländer neu einbetoniert, ehe es die Unbekannten mutwillig samt Fundament wieder herausgehebelten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Tel. 07552/2016-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell