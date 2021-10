Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Alkoholisierter Mann geht auf Polizeibeamte los

In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 1.30 Uhr wurde die Polizei zur Notaufnahme des Krankenhauses in Sigmaringen gerufen. Ein 50-jähriger stark alkoholisierter Mann hatte dort die medizinisch notwendige Behandlung verweigert und stattdessen aus einem mitgeführten Tetrapak weiterhin Alkohol konsumiert. Als die Polizeibeamten am Krankenhaus eintrafen, trat ihnen der Mann sofort aggressiv und äußerst provokant gegenüber. Trotz mehrfacher Aufforderungen wollte dieser seinen mitgeführten Alkohol nicht aus der Hand geben, worauf ein Beamter ihm diesen abnehmen wollte. Im folgenden Gerangel bespritzte der 50-Jährige den Beamten mit einem Teil des Getränks und sperrte sich gegen die weiteren polizeilichen Maßnahmen. Der Aggressor musste schließlich mit Handschließen gefesselt werden. Auf den 50-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Meßkirch

Unfallflucht mit gestohlenem Pkw

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Pkw einer jungen Frau, welcher vor einer Diskothek in Meßkirch abgestellt war. Der Täter gelangte auf bislang ungeklärte Weise an die Fahrzeugschlüssel, entfernte anschließend das hintere Kennzeichen des Fahrzeugs und fuhr damit in unbekannte Richtung davon. Am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr wurde mit dem gestohlenen Pkw in Rast ein Unfall verursacht. Zeugen konnten hier einen jungen Mann beobachten, welcher sich im Anschluss mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle entfernte. Der stark beschädigte Pkw wurde später nur wenige hundert Meter von der Unfallstelle entfernt aufgefunden. Die Identität des Fahrers ist nach wie vor nicht bekannt. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt und bittet Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise geben können, wer mit dem Pkw unterwegs war, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Betrunkener landet im Vorgarten

Nach einem ausgiebigen Frühschoppen verlor ein 67-jähriger Mann am Sonntagnachmittag beim Nachhauseweg das Gleichgewicht und stürzte in den Vorgarten eines Hauses im Sandbühlweg in Meßkirch. Nachdem eine Rettungswagenbesatzung Verletzungen ausgeschlossen hatte, wurde der Mann aufgrund seines Rauschzustands für kurze Zeit durch die Polizei in Obhut genommen und nach Hause gebracht.

Pfullendorf

Köperverletzung

Am Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr kam es in der Innenstadt von Pfullendorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Mann und einer bislang unbekannten Person. Nach Angaben des 32-Jährigen wollte dieser in der Hauptstraße den Hund des unbekannten Mannes streicheln, worauf der Unbekannte ihn unvermittelt ins Gesicht geschlagen habe. Kurze Zeit später sei es dann in der Straße "Am alten Spital" erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen beiden gekommen. Durch die Angriffe wurde der 32-Jährige leicht im Gesicht verletzt. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

