Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt in Tettnang.

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Zwei Maskierte überfallen Lebensmittelmarkt

Ein Discounter in der Grabenstraße in Tettnang wurde am Samstag um 20.15 Uhr von zwei maskierten Männern überfallen. Zwei anwesende Angestellte wurden von den Maskierten mit Messern bedroht und in einer Toilette eingesperrt. Nach 20 Minuten konnten sich die Gefangenen befreien und die Polizei verständigen. Die beiden Täter waren bis dahin aber mit einem Teil der Tageseinnahmen entkommen. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell