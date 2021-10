Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Sachbeschädigung an Pkw

Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten zu einer Sachbeschädigung an einem roten Mazda. Das Fahrzeug stand am Samstag zwischen 01:00 Uhr und 14:40 Uhr auf einem Parkplatz neben dem Kulturzentrum Linse in der Liebfrauenstraße. Unbekannte Täter schlugen eine Delle in die Heckklappe, so dass hier ein größerer Schaden entstand. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten zu melden. Tel. 0751/803 6666

Wangen im Allgäu

Schwerer Verkehrsunfall auf der K 8007 zwischen Kißlegg und Wangen

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit zwei Motorrädern und einem Lastkraftwagen kam es am Samstagnachmittag, gegen 16:25 Uhr, auf der K 8007. Eine Gruppe mit drei Motorrädern befuhr die K 8007 von Kißlegg in Richtung Wangen. In einer Rechtskurve zwischen den Weilern Wallmusried und Winkel kam der zweite und dritte Krad-Fahrer, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und kollidierten dort mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Lkw. Beide Fahrzeuglenker und die Sozia auf dem erstverunfallten Motorrad wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Hierbei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Bei dem Aufprall eines der beteiligten Motorräder gegen den Lastkraftwagen wurde der Benzintank vom Motorrad aufgerissen und das auslaufende Benzin fing Feuer, so dass auch der Lkw im Frontbereich in Brand geriet. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr aus Kißlegg mit 18 Mann vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Notärzten, drei Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber vor Ort. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 40 000 Euro. Die K 8007 war bis ca. 21:30 Uhr voll gesperrt.

