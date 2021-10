Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Meersburg

Betrunkener Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall

Ein 40-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Samstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, den entlang der L 201 verlaufenden Fahrradweg von Unteruhldingen in Richtung Meersburg. Beim Überholen eines anderen Fahrradfahrers kollidierte der 40-Jährige mit einem entgegenkommenden 74-jährigen Pedelec-Fahrer. Beide Zweiradlenker kamen zu Sturz und verletzten sich leicht. Ein beim Unfallverursacher durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Wert von über 2 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme zur Beweissicherung bei dem Beschuldigten Fahrradfahrer an. Dieser muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Deggenhausertal

Brand in einem landwirtschaftlichen Gebäude

Schaden in Höhe von ca. 10 000 Euro entstand bei einem Brand am Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr, in einem landwirtschaftlichen Gebäude in Obersiggingen. An einer Hackschnitzelanlage wurden Wartungsarbeiten durchgeführt. Hierzu wurde eine Förderschnecke abmontiert und ein Eimer darunter gestellt. Die Umluftanlage war weiterhin in Betrieb und zog heiße unverbrannte Aschereste aus der Förderschnecke an, worauf sich in Kühlröhren ein Brand entwickelte. Durch die Hitzeentwicklung kam es zu einem Schwelbrand in der Zwischendecke. Die hinzugerufene freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal war mit 30 Mann und 5 Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Die Schnelleinsatztruppe des DRK und der Rettungsdienst waren ebenfalls mit 3 Fahrzeugen und 10 Mann vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell