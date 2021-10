Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Alkoholisierter Rollerfahrer

Eine Polizeistreife beobachtete am Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr zwei Personen die sich gemeinsam auf einem E-Scooter fortbewegten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 18-jährigen Fahrer des Elektro-Kleinstfahrzeugs Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung fest, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass er vor der Fahrt zu viel Alkohol getrunken hatte, muss er mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen. Der ebenfalls 18-jährige Sozius geriet zunächst nicht in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen.

Friedrichshafen

Motorradfahrer missachtet Vorfahrt und kommt zu Fall

In einem Kreisverkehr in der Hochstraße kam es am Freitagabend gegen 23:30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw. Nach Angaben von Zeugen fuhr der Leichtkraftradfahrer unachtsam in den Kreisverkehr ein, wo er mit dem Citroen eines 20-jährigen Mannes zusammenstieß und zu Fall kam. Der Zweiradfahrer musste zur medizinischen Versorgung seiner augenscheinlich leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Hier erfolgte gleichzeitig eine Überprüfung auf alkoholische Beeinflussung. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell