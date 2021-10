Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pedelec-Fahrerin stirbt bei Verkehrsunfall

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am heutigen Freitag gegen 15.30 Uhr in der Teuringer Straße auf Höhe Bunkhofen ereignete, wurde die 79-jährige Fahrerin eines Pedelecs tödlich verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die Zweiradfahrerin die Bunkhofener Straße und wollte die Teuringer Straße queren, um auf einen gegenüberliegenden Feldweg zu gelangen. Hierbei übersah sie beim Auffahren auf die Teuringer Straße offenbar einen BMW, der von links kommend in Richtung Ittenhausen unterwegs war. Im Einmündungsbereich erfasste der Pkw die Radlerin frontal. Trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsversuche verstarb die 79-Jährige noch am Unfallort. Neben dem Rettungsdienst samt Notarzt war auch die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen vor Ort im Einsatz. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Gutachter beauftragt. Hierfür ist die Teuringer Straße aktuell nach wie vor in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehrsdienst Ravensburg hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell