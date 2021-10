Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Drogen in Wohnung gefunden

Weingarten / Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Drogen in Wohnung gefunden

Wegen des Erwerbs von und Handels mit Betäubungsmitteln müssen sich zwei 24 und 22 Jahre alte Männer verantworten, gegen die das Polizeirevier Ravensburg derzeit ermittelt. Nachdem einer Anwohnerin in einem Wohnkomplex in der Wilhelm-Braun-Straße am Mittwochabend penetranter Marihuana-Geruch aufgefallen war, verständigte sie die Polizei. Die Beamten trafen vor einer der Wohnungen auf den 22-Jährigen, bei dem kleinere Mengen Drogen aufgefunden werden konnten. Da er gerade eine Wohnung des Gebäudes verlassen hatte und sich der Verdacht ergab, dass der junge Mann das bei ihm sichergestellte Rauschgift dort soeben erst gekauft hatte, wurden die Wohnung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg und aufgrund eines mündlichen Beschlusses des Amtsgerichts Ravensburg durchsucht. Dabei trafen die Beamten auf den 24-Jährigen und eine kleine Personengruppe. Bei der Suche in der Wohnung, in die auch ein Polizeihund eingebunden war, fanden die Polizisten eine größere Menge Marihuana, Amphetamin in Pasten und in Kapseln, eine Kleinmenge Kokain sowie einen größeren dreistelligen Geldbetrag. Das Rauschgift sowie der Bargeldbetrag, der nach jetzigem Stand der Ermittlungen dem 24-Jährigen zugeordnet wird, wurden beschlagnahmt. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste die Nacht in einer polizeilichen Gewahrsamseinrichtung verbringen. Gegen beide Männer werden nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg Strafanzeigen vorgelegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell