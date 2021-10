Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Nach Motorradunfall sucht Polizei Zeugen

Personen, die einen Motorradunfall beobachtet haben, sowie den Fahrer eines gold/silbernen Opel Signum sucht der Polizeiposten Meßkirch, nachdem sich am Donnerstagmorgen kurz vor 10 Uhr auf der Hohenzollernstraße ein Biker verletzte. Der 60 Jahre alte Motorradfahrer war hinter dem gesuchten Opel unterwegs, der aufgrund eines an einer Engstelle mittig fahrenden Lastwagens auf den Gehweg ausweichen musste. Der Motorradfahrer leitete aufgrund des Ausweichmanövers und des entgegenkommenden Lastwagens eine Vollbremsung ein. Dabei blockierte ein Rad seiner Maschine und der 60-Jährige stürzte. Mit eher leichten Verletzungen brachte der Rettungsdienst den Zweiradlenker in ein Krankenhaus. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Meßkirch unter Tel. 07575/2838.

Gammertingen

Verkehrsunfallflucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Sigmaringer Straße ereignet haben soll, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen die 45-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Einer Zeugin zufolge soll die Fahrerin eines Opel beim rückwärtigen Ausparken aus einer Parklücke gegen einen geparkten VW gefahren sein. Weil sich die Fahrzeuglenkerin anschließend von der Unfallstelle entfernt haben soll, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, notierte sich die Zeugin das Kennzeichen des Unfallfahrzeugs.

Beuron

Motorradfahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 67-jähriger Motorradfahrer, der am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Landesstraße zwischen Fridingen an der Donau und Beuron alleinbeteiligt stürzte. Der Zweiradfahrer verlor vermutlich aufgrund eines kurzen Bremsmanövers die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und kam in einem angrenzenden Gebüsch zum Liegen. Aufgrund der Verletzungen wurde der 67-Jährige mit einem Rettungshubschrauber zur ärztlichen Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum geflogen. Lebensgefahr besteht nicht. An dem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Ostrach

Durch Graffiti beschädigten bislang unbekannte Täter in den vergangenen zwei Wochen eine Grillhütte der Feuerwehr Magenbuch, die sich am Lausheimer Weiher an der Landesstraße zwischen Lausheim und Levertsweiler befindet. Der Sachschaden beläuft sich hierbei auf einen dreistelligen Euro-Betrag. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Saulgau

Feuerwehreinsatz nach Verdacht auf Wasserrohrbruch

Wasser, das von der Decke einer Wohnung in der Lindenstraße tropfte, rief am Donnerstag gegen 23.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Bad Saulgau auf den Plan. Zunächst musste von einem Wasserrohbruch und der hilflosen Lage einer Frau in der darüber liegenden Wohnung ausgegangen werden. Die Überprüfungen vor Ort bestätigten den Verdacht nicht, sodass die eingesetzten Kräfte zeitnah wieder abrücken konnten. Die Ursache ist bislang unklar und wird nun durch den Gebäudeeigentümer überprüft.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Mazda, welcher im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag auf einem Parkplatz im Äußeren Mühlenweg abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Pfullendorf

Lkw fährt auf Bagger auf

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.500 Euro entstand am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Bagger in der Überlinger Straße. Angaben eines Zeugen zufolge sei der 38-jährige Baggerfahrer vom Bannholzer Weg in die Überlinger Straße eingefahren, obwohl sich ein Lkw auf der Überlinger Straße dem Einmündungsbereich näherte. Der 53-jährige Fahrer des Lkw versuchte angesichts des knappen Sicherheitsabstand noch eine Vollbremsung einzuleiten, fuhr jedoch auf den Bagger, der sich bereits im Einmündungsbereich befand, auf. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Krauchenwies

Betrug

In einem Betrugsfall, in dem ein 60-Jähriger in mehreren Schritten unter anderem insgesamt einen fünfstelligen Euro-Betrag als Provision an einen vermeintlichen Broker überweis, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen. Der 60-Jährige wurde im Januar dieses Jahres telefonisch von dem Betrüger kontaktiert und über eine vermeintlich äußerst lukrative Anlageform informiert. Nachdem sich ein Investment in Höhe von 200 Euro innerhalb weniger Tage zunächst auf einen hohen vierstelligen Euro-Betrag und dann auf einen fünfstelligen Betrag erhöht haben soll, wollte sich der 60-Jährige den Betrag auszahlen lassen. Um die angebliche Auszahlung zu veranlassen, forderten die Betrüger eine Provision in Höhe von 10 Prozent, sodass es zu einer weiteren Überweisung kam. Nachdem auch daraufhin kein Geld ausgezahlt wurde, wandte sich der Geschädigte an die Polizei. Diese warnt eindringlich davor, auf dubiose, vermeintlich hochattraktive Anlageformen einzugehen, ohne dass diese genauer bekannt sind. In allen Fällen ist eine kritische Prüfung derartiger Angebote angebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell