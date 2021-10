Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Körperverletzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Donnerstagabend auf einem Schulhof in der Allmandstraße. Den Angaben eines 24-Jährigen zufolge sei dieser von sieben vermummten Jugendlichen angegangen und durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt worden. Der Mann hatte nach eigenen Angaben zuvor von einer bislang unbekannten Person eine Textnachricht erhalten, in welcher er aufgefordert wurde, auf den Schulhof zu kommen. Dort sei er dann auf die Gruppe getroffen. Nach dem Schlag seien die Jugendlichen geflüchtet, nachdem der Geschädigte angedroht hatte, die Polizei zu verständigen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit nicht unerheblichem Sachschaden kam es am Donnerstagmittag kurz nach 13 Uhr auf der Manzeller Brücke. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah der 20-jährige Fahrer eines Mercedes die vor ihm verkehrsbedingt haltende Fahrerin eines Fiat 500 und fuhr dieser auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Brand durch Feuerwerkskörper

Zu einem Brand, der durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst wurde, kam es am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr an einem mobilen Toilettenhäuschen im Friedrichshafener Wohngebiet Oberhof. Ein 68-Jähriger wurde durch eine Zeugin dabei beobachtet, wie er das Toilettenhäuschen verließ und dieses nach einem lauten Knall in Brand geriet. Der Tatverdächtige wurde anschließend durch eine Polizeistreife gestellt und muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen löschte den Brand, der entstandenen Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt derzeit wegen einer Verkehrsunfallflucht, die am Donnerstagvormittag an der Bernd-Blindow-Schule im Friedrichshafener Stadtteil Allmansweiler begangen wurde. Eine 18-jährige Zweiradfahrerin stellte ihr Motorrad Kawasaki gegen 9.45 Uhr am dortigen Zweiradstellplatz ab. Als sie gegen 12 Uhr zurückkehrte, lag das Motorrad auf der Seite und wies diverse Beschädigungen in Höhe von circa 1.000 Euro auf. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Vandalismus an Fahrradständer

Auf dem Gelände der Gemeinschaftsschule Graf Soden haben Vandalen am Donnerstagabend für Verwüstung gesorgt. Die Täter stahlen unter anderem einen Fahrradcomputer, beschädigten mehrere Räder und versuchten ein angeschlossenes Rad zu stehlen. Sie lösten dazu das Vorderrad, das angeschlossen am Ständer zurückblieb. Nach kurzem Schieben des entwendeten Fahrrades warfen die Täter, die wohl zwischen 17.30 und 19 Uhr zu Gange waren, das inzwischen beschädigte Zweirad in ein Gebüsch. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Vorfahrtsunfall

Einem Autofahrer die Vorfahrt genommen hat eine Renault-Lenkerin, die am Donnerstagabend in der Kirchstraße einen Unfall verursacht hat. Die 23-Jährige kam aus der Schillerstraße und achtete beim Einfahren in die Kirchstraße nicht auf einen aus Richtung Stadtmitte kommenden 34-jährigen BMW-Fahrer. Bei der Kollision entstand ein Schaden von insgesamt etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Tettnang

Schwerverletzter Radfahrer

Schwer verletzt wurde ein 84-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr auf der L 333. Der Radler war von Tettnang in Richtung Tannau verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs und fuhr kurz vor der Kreuzung mit der L 326 unvermittelt auf die Fahrbahn, um diese im Bereich einer Verkehrsinsel zu überqueren. Hierbei übersah er offenbar ein herannahendes Wohnmobil, welches den 84-Jährigen trotz Vollbremsung frontal erfasste. Der Schwerverletzte musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Oberteuringen

Alkoholisierter Autofahrer verunfallt

Mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammengestoßen ist am Donnerstagabend in der Adlerstraße in Bitzenhofen ein Renault-Lenker, der wohl zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand. Der 54 Jahre alte Renault- Fahrer hielt an einer Engstelle zunächst an, um die 53 Jahre alte Wohnmobil-Fahrerin passieren zu lassen. Er fuhr nach Angaben der 53-Jährigen dann doch an und schrammte sowohl ihr Wohnmobil als auch den Bordstein. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht der Alkoholisierung, ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp 0,9 Promille. Der 54-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung die Alkoholisierung bestätigen, kommt auf den Mann eine Strafanzeige zu.

Salem

Fahren unter Drogeneinfluss

Wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss wurde am Donnerstagabend dem 19-jährigen Fahrer eines VW in der Bodenseestraße die Weiterfahrt untersagt. Polizisten des Polizeireviers Überlingen hatten den jungen Mann einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Da der Fahrzeuglenker bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen dafür aufwies, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte, wurde vor Ort ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Cannabis. Sollte sich der Verdacht bei der Labor-Auswertung der ärztlichen Blutentnahme bestätigen, drohen dem Fahrzeuglenker ein empfindliches Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Bermatingen

Nach gefährlichem Überholmanöver - Zeugen gesucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Markdorf, nachdem am Dienstagabend gegen 19 Uhr der Lenker eines orangefarbenen Audi A2 eine Autofahrerin durch ein gefährliches Überholmanöver auf der L205 bedrängt hat. Der bislang nicht bekannte Fahrer war zunächst hinter der 50-jährigen Mercedes-Fahrerin unterwegs, als er dieser, nach ihren Angaben, zu dicht auffuhr und letztlich über einen Abbiegestreifen und eine Sperrfläche überholte. Beim Wiedereinscheren schnitt er die Fahrerin und bremste sie in der Folge mehrfach bis zum Stillstand aus. Da während des Überholvorgangs aus Richtung Neufrach zwei Autos entgegenkamen und den Vorgang eventuell beobachtet haben, bittet der Polizeiposten die Fahrer der Wagen nun, sich unter Tel. 07544/96200 zu melden.

