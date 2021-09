Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Argenbühl) Schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall mit Schulbus

Argenbühl/Landkreis Ravensburg (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleinlastwagens und einem Schulbus ereignete sich am heutigen Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der Alpgaustraße Höhe Osterwaldweg in Eglofs. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte die 19-jährige Fahrerin des Zustellerfahrzeugs von einer Zufahrtstraße gegenüber dem Osterwaldweg in die Alpgaustraße einfahren. Hierbei übersah sie offenbar einen Schulbus, der die Alpgaustraße von Eglofs kommend in Richtung B12 befuhr. Bei der Kollision wurde das Zustellerfahrzeug von der rechten Fahrzeugseite des Schulbusses erfasst und kam in einem angrenzenden Straßengraben zum Stillstand.

Die Fahrzeuglenkerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert werden. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Der Schulbus war mit etwa 15 Schülern besetzt, welche nach derzeitigem Kenntnisstand alle unverletzt blieben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 20.000 Euro. Die Alpgaustraße war bis etwa 15 Uhr in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell