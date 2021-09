Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Spiegel abgefahren

Nach einem Unfall geflüchtet ist in der Mittwochnacht ein Autofahrer, der in der Weißenauer Straße an einem geparkten Ford den Seitenspiegel angefahren hat. Um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an dem abgestellten Wagen kümmerte er sich nicht. Der Verursacher ist derzeit noch nicht bekannt, weshalb das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise bittet.

Ravensburg

Verletzter Radfahrer

Vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste am Mittwochnachmittag ein 48 Jahre alter Radfahrer, der an der Einmündung der O.E.W.-Straße in die Gartenstraße gestürzt war. Der Zweiradlenker wollte rechts abbiegen, als laut eigenen Angaben sein Handy in der Hosentasche klingelte. Er griff in diese Richtung, geriet dabei vom Bordstein auf die Straße und fiel vom Rad. Der 48-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Leutkirch

Kühlschrank gestohlen

Ein Dieb hat zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen einen Kühlschrank gestohlen, der in einem Zelt, das derzeit vor einer Ferienanlage in der Allgäuallee als Corona-Test-Center dient, stand. Der kleine schwarze Kühlschrank mit Glastür hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Kühlgeräts geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 an das Polizeirevier Leutkirch zu wenden.

Leutkirch

Schulbus verunfallt

Glücklicherweise unverletzt blieben die Insassen eines Schulbusses, der am Mittwochmorgen gegen 07.30 Uhr "An der Staig" mit einem Pfeiler kollidierte. Der 56 Jahre alte Fahrer musste ersten Erkenntnissen zufolge einem entgegenkommenden Auto ausweichen. Er fuhr deshalb zu weit nach rechts und streifte den Pfosten. Neben dem Streifschaden am Bus ging auch das Glas der Bustüren zu Bruch. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Leutkirch

Unfallflucht auf Parkplatz

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 11 und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Steinbeisstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen geparkten Suzuki und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Da der Fahrer des angefahrenen Wagens im Anschluss zum Polizeirevier Wangen fuhr und den Vorfall meldete, wird nun dort ermittelt. Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Wangen

Motorradfahrer gestürzt

Einem Motorradfahrer den Vorrang genommen und damit dessen Sturz verursacht hat ein Autofahrer am Mittwochmorgen in der Spinnereistraße. Der 93 Jahre alte Autofahrer war in stadtauswärtige Richtung unterwegs und bog nach links auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes ab. Dabei übersah er den auf der Spinnereistraße entgegenkommenden 60 Jahre alten Zweiradlenker. Dieser tätigte eine Vollbremsung und stürzte auf nasser Straße. Mit leichten Verletzungen wurde der 60-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an seiner Maschine beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Isny

Automaten gestohlen

Drei Automaten, die mit Kaugummis, kleinen Geschenkartikeln und Ähnlichem befüllt waren, sind in der Nacht zum Montag aus einem Haus in der Wassertorstraße gestohlen worden. Die Automaten waren im ersten Obergeschoss des Hauses aufgestellt, das für jedermann zugänglich war. Die Täter brachen eine Sicherungsleiste vor den Automaten gewaltsam auf. Der Schaden für die Automatenfirma wird auf mehr als 1.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Isny ermittelt und bittet unter Tel. 07562/97655-0 um Hinweise.

Isny

Zerkratzter Pkw

Im Bufflerweg wurde in der Nacht zum Dienstag ein auf einem privaten Parkplatz abgestellter Opel zerkratzt. Dem Besitzer entstand durch die Kratzer ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07562/97655-0 erbeten.

Königseggwald

Tankstelle bestohlen

Einen Feuerlöscher hat ein Dieb zwischen Dienstag und Mittwoch von einem Tankstellengelände in der Hoßkircher Straße gestohlen. Mutmaßlich zur Vertuschung der Tat ließ der Täter dafür einen leeren Pulverfeuerlöscher an der Örtlichkeit zurück. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen des Diebstahls. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Fronreute

Motorradunfall an Blitzenreuter Steige

Wegen einer Ölspur ist ein Motorradfahrer am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr auf der B32 bei Blitzenreute gestürzt. Der 52 Jahre alte Biker verlor auf dem öligen Film in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine. Bei dem Sturz blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Blitzenreute war im Einsatz, um die Ölspur im Nachhinein abzustreuen. Hinweise darauf, wer das Öl verloren haben könnte, gibt es bislang nicht.

