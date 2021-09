Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr in der Colsmanstraße. Ein 34-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Straße stadtauswärts und wollte auf Höhe der Abzweigung "Am Sportpark" nach links in Richtung B 31 abbiegen. Mutmaßlich beachtete er hierbei das zur Unfallzeit für ihn geltende Rotlicht der Abbiegerampel nicht, sondern orientierte sich irrtümlich am Grünlicht der Geradeausspur. Er kollidierte daraufhin im Kreuzungsbereich mit dem ordnungsgemäß aus Richtung Jettenhausen entgegenkommenden Wagen eines ebenfalls 34-Jährigen. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum zwischen Montag und Dienstagnachmittag mutmaßlich beim Vorbeifahren einen in der Wendelgardstraße geparkten Porsche. Hierdurch entstand an dem Fahrzeug ein Schaden von etwa 500 Euro. Anschließend beging der Verursacher Unfallflucht. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Mülleimer brennt

Möglicherweise durch eine unachtsam entsorgte Zigarettenkippe geriet am Mittwochnachmittag kurz nach 14 Uhr in der Wilhelmstraße ein Mülleimer in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen, die mit einem Fahrzeug vor Ort kam, konnte das kleine Feuer rasch löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Friedrichshafen

Durch Pfefferspray verletzt

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem Unbekannten und einer Personengruppe soll es am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr im Bereich des Romanshorner Platzes gekommen sein. Den Angaben der Gruppe zufolge sei diese auf den dortigen Bänken gesessen, als sie von einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann fotografiert oder gefilmt worden sei. Nachdem man den Unbekannten darauf ansprach, habe dieser sie zunächst mit Glasflaschen beworfen und im weiteren Verlauf ein Pfefferspray gezogen und gegen sie eingesetzt. Weiterhin habe er die Anwesenden beleidigt und bedroht und sei schließlich geflüchtet. Ein 31-Jähriger der Gruppe, der offenbar vom Pfefferspray getroffen wurde, kam zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen der Auseinandersetzung oder Personen, die Angaben zur Identität des Unbekannten machen können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen-Fischbach

Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch hat ein Unbekannter mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken in der Tiefgarage eines Hotels in der Meersburger Straße einen abgestellten Mercedes-Benz angefahren. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Oberteuringen

Schutzengel fährt mit

Einen riesengroßen Schutzengel hatte ein Senior bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr in Hefigkofen. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg entlang Kornstraße und wollte an dessen Ende wieder auf die Straße wechseln. Hierbei kam er gerade in dem Augenblick zu Fall, in dem ein landwirtschaftliches Gespann aus Unimog und Anhänger an ihm vorbeifahren wollte. Der Radler stürzte unmittelbar vor die Zugmaschine. Trotz eingeleiteter Vollbremsung des Lkw geriet der Radfahrer unter das Fahrzeug, glücklicherweise aber genau mittig, sodass der Mann von den Rädern nicht berührt oder überrollt wurde. Der Gestürzte zog sich lediglich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen zu. Er wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Kressbronn

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Zeugen und eine Beteiligte sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Seestraße ereignet hat. Die bislang unbekannte Fahrerin eines BMW, mutmaßlich 2-er-Reihe in Dunkelgrau, wollte vom Parkplatz einer Bäckerei rückwärts ausparken, während eine Radfahrerin aus Richtung Lindauer Straße kam. Als die Radlerin versuchte, nach rechts über den abgesenkten Bordstein auszuweichen, kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Die BMW-Lenkerin hielt daraufhin sofort an und kümmerte sich auch um die Radfahrerin, welche vom hinzugerufenen Rettungsdienst kurz versorgt, jedoch nicht mitgenommen wurde. Weil man den Austausch der Personalien zunächst nicht für notwendig erachtete, setzte die Autofahrerin in beiderseitigem Einvernehmen ihre Fahrt fort. Da aufgrund des Unfallhergangs die Polizei nun aber wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermitteln muss, bittet sie Personen, die Hinweise zur Identität der Autofahrerin geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwei unbekannte Täter wurden am Mittwochabend dabei beobachtet, wie sie in der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr die Gebäuderückseite eines Fitnessstudios in der Obertorstraße durch Graffiti beschädigten. Das Duo beschmierte mittels Sprühdosen zwei größere Bereiche mit blauer und rosa Farbe. Vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei entfernten sich die Tatverdächtigen, die wie folgt beschrieben werden: Person 1 war männlich, etwa 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, hatte dunkelblonde kurze lockige Haare und eine eher korpulente Figur. Er trug zur Tatzeit einen khakifarbenen Pulli, eine kurze Cargohose und machte insgesamt einen ungepflegten Eindruck. Person 2 war weiblich, etwa 25 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Sie hatte schwarz gefärbte Haare, an der Seite kürzer geschnitten, hinten und oben etwas länger. Sie trug zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Pulli und eine schwarze Hose, der Gesamteindruck war insgesamt ebenfalls eher ungepflegt. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Identität der beiden Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Nach Arbeitsunfall schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen nicht unerheblich verletzt hat sich ein 42-jähriger Handwerker bei einem Arbeitsunfall am Mittwochvormittag gegen 9.15 Uhr in der Anna-Zentgraf-Straße. Der Mann war damit beschäftigt, auf einer Leiter Arbeiten am Dachvorsprung eines Neubaus durchzuführen, als die von ihm benutzte Aluminiumleiter mutmaßlich in das weiche Erdreich einsank und daraufhin umfiel. Der 42-Jährige stürzte dabei aus einer Höhe von mehreren Metern auf den Boden. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Überlingen

Geldbörse gestohlen

Aus einem Stoffbeutel, der für kurze Zeit unbeaufsichtigt an einem Einkaufswagen hing, hat ein unbekannter Täter am Mittwochvormittag in der Zeit zwischen 10.30 und 11.30 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter im Oberriedweg eine Geldbörse gestohlen. In dem Geldbeutel befanden sich neben einer geringen Menge Bargeld mehrere Ausweise sowie zwei EC-Karten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, Geldbörsen und andere Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurückzulassen, auch nicht kurzzeitig. Führen Sie Ihre Wertsachen stets nah am Körper und möglichst nicht einsehbar mit sich, um Dieben keine Gelegenheit zu bieten! Weitere Informationen, wie man sich vor Langfingern schützen kann, finden sich im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Uhldingen-Mühlhofen

Körperverletzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Mitarbeitern kam es am Mittwochabend gegen 20 Uhr in einem Betrieb in der Hallendorfer Straße. Aus bislang nicht geklärtem Grund waren die zwei jeweils 22 Jahre alten Kontrahenten so massiv aneinandergeraten, dass der Eine nach dem Anderen schlug. Der Angegriffene fiel daraufhin rücklings zu Boden und prallte mit dem Kopf gegen eine Maschine. Hierdurch zog er sich eine Platzwunde zu, die vom Rettungsdienst erstversorgt wurde und zu einer Einlieferung ins Krankenhaus führte. Gegen den Schläger ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung.

Hagnau

Reißnägel verstreut

Offenbar absichtlich haben Unbekannte am vergangenen Sonntag auf der Seestraße im Bereich der Minigolfanlage beim Uferpark bunte Reißnägel verstreut. Möglicherweise sollten dadurch entlangfahrende Fahrzeuge beschädigt werden. Zu solch einem Schadenseintritt ist es nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei bislang nicht gekommen. Laut Auskunft der Gemeinde Hagnau seien ähnliche Vorfälle bereits im August dieses Jahres sowie im vergangenen Jahr im Bereich des Uferwegs in Richtung Kirchberg festgestellt worden. Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/43443 entgegen.

Markdorf

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag gegen 8 Uhr auf der B 33 bei Markdorf-Hepbach. Ein Pkw-Lenker, der die B 33 aus Richtung Stadel kommend befuhr, wollte vor Hepbach nach rechts in die Hepbacher Straße abbiegen und reduzierte hierzu seine Geschwindigkeit. Eine nachfolgende 41-jährige Autofahrerin bremste daraufhin ebenfalls ab. Dies bemerkte die 31-jährige Fahrerin eines VW Golf zu spät und fuhr wuchtig auf den Pkw der 41-Jährigen auf. Durch die Kollision wurden die beiden VW stark beschädigt, verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

