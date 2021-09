Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Vandalismus

Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich richteten bislang unbekannte Personen an, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Fürst-Wilhelm-Straße randalierten. Unter anderem wurden mehrere Blumenkübel umgeworfen und deren Inhalt über die gesamte Straße verteilt. Die Skulptur einer Gaststätte wurde ebenfalls umgestoßen, sodass diese zerbrochen ist. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Stetten am kalten Markt

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit geriet am Mittwoch gegen 6 Uhr die 18-jährige Fahrerin eines Seat auf der Landesstraße zwischen Stetten am kalten Markt und Storzingen alleinbeteiligt nach rechts in das Bankett und kam im Weiteren von der Fahrbahn ab. Hierbei zog sich die Fahrzeuglenkerin leichte Verletzungen zu, die vorsorglich in einem nahegelegenen Krankenhaus untersucht wurden. An dem Pkw entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Sigmaringen

Fahren ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Etwa zwei Promille waren das Ergebnis eines Atemalkoholtests, den der 50-jährige Fahrer eines Kleintransporters im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag in der Robert-Bosch-Straße durchführte. Bei der Kontrolle stellten Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen zudem fest, dass der Fahrzeuglenker aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sollte sich der Alkoholwert nach der Untersuchung der ärztlichen Blutentnahme bestätigten, erwartet den 50-Jährigen neben einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Führerschein auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Inzigkofen-Vilsingen

Mangelnde Ladungssicherung

Ein Hand-Betonmischer, der auf einem Anhänger nicht ausreichend gesichert wurde, war ursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch in der Unterdorfstraße ereignete. Beim Befahren der Unterdorfstraße kippte das Mischgerät vom Anhänger des 38-jährigen Fahrzeuglenkers gegen einen entgegenkommenden Müllwagen und verursachte dort einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Personen wurden hierbei nicht verletzt.

Meßkirch

Straßenverkehrsgefährdung - die Polizei bittet um Hinweise

Wegen einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf der B 311 zwischen Meßkirch und Worndorf ereignet haben soll, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen. Drei Kleinlaster, die laut Aussagen eines Zeugen augenscheinlich demselben Unternehmen angehören könnten, sollen auf der Bundesstraße hintereinander einen weiteren, langsamer fahrenden Lkw überholt haben. Während die ersten beiden überholenden Kleinlaster nach dem Überholvorgang wieder problemlos nach rechts einscheren konnten, schätzte der dritte Klein-Lkw den Überholvorgang offenbar falsch ein. Eigenen Angaben zufolge musste der 28-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Opel dem dritten Kleinlaster in den Grünstreifen ausweichen, um eine frontale Kollision zu vermeiden. Beim Ausweichmanöver entstand an dem Opel und einem überfahrenen Leitpfosten ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die drei Kleintransporter setzten ihre Fahrt indes unbeirrt fort. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet Zeugen, die den Überholvorgang beobachtet haben oder nähere Angaben zu den Kleinlastern tätigen können, unter der Tel. 07571/104-0 um Hinweise.

Bad Saulgau

Bremsen an Mountainbike ausgehängt

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau. Bislang unbekannte Täter hängten an einem Mountainbike, das im Zeitraum von Freitag bis Sonntag in der Karlstraße abgestellt war, die Bremsen aus. Zudem wurde das Frontlicht des Zweirads abgebrochen. Die 20-jährige Radfahrerin bemerkte die ausgehängten Bremsen erst nach Fahrtantritt, glücklicherweise kam es aufgrund der bis dahin geringen Geschwindigkeit zu keinem Unfall. Hinweise zu diesem Sachverhalt werden unter Tel. 07581/482-0 entgegengenommen. Die Polizei bittet darum, insbesondere bei Fahrrädern, die in öffentlich zugänglichen Bereichen abgestellt werden, vor Fahrtantritt nochmals die Funktionsfähigkeit der Bremsen zu überprüfen.

Ostrach

Mögliche Metallanschläge auf Häcksler - neuer Ermittlungsstand

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge kann in den gestern berichteten Fällen der möglichen Metallanschläge auf Häcksler zwischenzeitlich auch ein technischer Defekt als Ursache für die Beschädigungen nicht mehr ausgeschlossen werden. Es wurden Erkenntnisse bekannt, wonach speziell im Zusammenhang mit der in den vorliegenden Fällen abgeernteten Pflanze in der Vergangenheit bereits Vorfälle auftraten, bei denen einzelne Messer baugleicher Häcksler abgebrochen sind und anschließend in die Häckseltrommel gerieten. Die Ermittlungen hierzu dauern an und sind noch nicht abgeschlossen.

Unsere Meldung von gestern:

Ostrach

Mögliche Metallanschläge auf Häcksler

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Bad Saulgau nach zwei Vorfällen auf Feldern im Bereich Ostrach aufgenommen. Durch Fremdkörper, die in die Häckseltrommel gerieten, wurden am Samstag und am Dienstag zwei Häcksler eines Lohunternehmers beschädigt. Ursächlich hierfür könnten Metallteilte sein, die bereits in zurückliegenden Fällen mutwillig an Pflanzen fixiert worden waren. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 150.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

