Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet

Zweimal Totalschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 13.30 Uhr in Waltenweiler ereignet hat. Eine 31-jährige Renault-Fahrerin war von Habratsweiler in Richtung Ettenkirch unterwegs und übersah an der Kreuzung den von rechts auf der Brochenzeller Straße nahenden 62-jährigen Opel-Lenker. Infolge der Kollision entstand am Wagen der Unfallverursacherin rund 3.000 Euro, am Opel etwa 5.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Friedrichshafen

E-Scooter-Fahrerin übersehen

Vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr in der Eugenstraße. Eine 31-jährige Mercedes-Lenkerin fuhr langsam aus einer Grundstücksausfahrt heraus und übersah dabei die Jugendliche, die auf der falschen Gehwegseite in Richtung Innenstadt unterwegs war. Durch die folgende Kollision stürzte die 17-Jährige und verletzte sich. Am Pkw und am Roller entstand Sachschaden.

Langenargen

Fenster eingeworfen - Zeugen gesucht

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende ein Fenster aus Sicherheitsglas an einer Schule in der Kirchstraße eingeworfen und dadurch rund 1.000 Euro Sachschaden verursacht. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Eriskirch

Unfallbeteiligter fährt nach Streifvorgang weiter

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15.45 Uhr bei Wolfzennen ermittelt der Polizeiposten Langenargen gegen einen 63-jährigen Autofahrer. Dieser fuhr mit seinem Mitsubishi von Eriskirch in Richtung Meckenbeuren und streifte den entgegenkommenden Citroen einer 23-Jährigen. An beiden Autos wurde der jeweilige Außenspiegel zerstört, am Citroen entstanden darüber hinaus Kratzer an der Tür. Der Sachschaden wird am Mitsubishi auf etwa 300 Euro, am Wagen der jungen Frau auf rund 1.800 Euro beziffert. Während die 23-Jährige umgehend anhielt und die Polizei verständigte, setzte der 63-Jährige seine Fahrt fort. Erst am Folgetag zeigte er den Vorfall bei der Polizei an und muss aufgrund der Unfallflucht mit einer Strafanzeige rechnen.

Meckenbeuren

Motorradfahrer stürzt - Zeugen des Unfalls gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr auf der Hauptstraße ereignet hat, sucht die Polizei Friedrichshafen nach Zeugen. Ein 17-Jähriger war mit seinem Kleinkraftrad von Ravensburg in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Als der vor ihm fahrende unbekannte Lenker eines Van abrupt abbremste, musste der 17-Jährige seinen Angaben zufolge eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. In der Folge kam er zu Fall und verletzte sich dabei leicht. An seiner Maschine entstand leichter Sachschaden. Der unbekannte Vorausfahrende setzte seine Fahrt in Richtung Friedrichshafen fort. Personen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Hergang oder dem grauen/beigen Van geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler zu wenden.

Überlingen

Laptop gestohlen

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 22.40 Uhr und 22.50 Uhr einen Laptop der Marke HP samt Tasche gestohlen. Der 22-jährige Eigentümer gab an, den Computer und die dazugehörige Tasche kurzzeitig unbeaufsichtigt an einem Fenster am Landungsplatz abgestellt zu haben. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich unter 07551/804-0 mit dem Polizeirevier Überlingen in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Fahrzeughöhe unterschätzt - Sachschaden

Weil ein 51-jähriger Lastwagenfahrer offensichtlich die Höhe seines Fahrzeugs unterschätzt hatte, verursachte er am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in der Lippertsreuter Straße einen Verkehrsunfall. Beim Auffahren auf ein Tankstellengelände streifte der Lkw zwei an der Überdachung angebrachte Videokameras und richtete dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an.

Überlingen

Unfallflucht - Geschädigter gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag gegen 14.30 Uhr im Parkhaus Stadtmitte ermittelt die Polizei gegen eine 73-jährige Verursacherin und sucht nach einem Unfallgeschädigten. Die ältere Frau hatte ihren Angaben zufolge einen schwarzen Wagen angefahren und an diesem Kratzer hinterlassen. Im Anschluss lief sie jedoch weg, ohne die Polizei zu verständigen oder sich Näheres zum angefahrenen Auto zu merken. Als sie später in das Parkhaus zurückkehrte, stand der beschädigte Wagen nicht mehr da. Erst am Abend des Folgetages meldete sie den Vorfall bei der Polizei. Sachdienliche Hinweise zum angefahrenen Pkw mit mutmaßlich Rottweiler (RW) Kennzeichen nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Unfallflucht - aufmerksame Zeugin wählt den Notruf

Mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht muss eine 64-Jährige rechnen, die am Dienstagnachmittag einen auf dem Parkplatz der Fähre geparkten Golf touchiert und danach das Weite gesucht hat. Eine aufmerksame Zeugin war auf den Unfall aufmerksam geworden, merkte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die Beamten suchten die 64-jährige Verursacherin auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Salem

Motorradfahrer übersehen

Leichte Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Dienstagabend gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Neufrach. Ein 58-jähriger VW-Lenker fuhr von der Stefansfelder Straße in den Kreisel ein und übersah dabei den 35-jährigen vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer. Durch die Kollision entstand am Motorrad rund 3.500 Euro, am Pkw etwa 1.500 Euro Sachschaden.

