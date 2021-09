Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autofahrer gerät in den Gegenverkehr

Sekundenschlaf eines 70-jährigen Mercedesfahrers war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Ravensburger Straße ereignet hat. Der Unfallverursacher war in Richtung Meckenbeuren unterwegs, geriet auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Smart einer 59-Jährigen. Infolge dessen wurde der Smart in zwei am Fahrbahnrand stehende Pkw geschoben. Bei dem Unfall erlitten die Unfallbeteiligten nach erster Erkenntis eher leichte Verletzungen. Beide mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Wagen des Unfallverursachers entstand etwa 10.000 Euro, am Smart rund 5.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die geparkten Autos wurden mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von geschätzt 11.000 Euro ebenfalls erheblich beschädigt. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 70-Jährigen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein.

Friedrichshafen

Unfall mit Sachschaden

Auf rund 6.000 Euro wird der Gesamtsachschaden beziffert, der am Montag gegen 12.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Lindauer Straße entstand. Ein 28-jähriger Nissan-Lenker fuhr vom Parkplatz eines Gartencenters kommend nach links in Richtung Friedrichshafen auf die Vorfahrtsstraße ein. Dabei übersah er den von rechts nahenden BMW einer 21-Jährigen, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Der Sachschaden beläuft sich auf jeweils rund 3.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Friedrichshafen

Unfall beim Überholen - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 13.45 Uhr auf der K 7725 im Bereich der Umfahrung Kehlen ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Die 44-jährige Unfallverursacherin war mit ihrem VW-Golf in Richtung Hirschlatt unterwegs und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden VW an. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Wagen, zog ihren Golf nach rechts und touchierte dabei den VW seitlich. Der im Gegenverkehr fahrende Lenker musste mutmaßlich ebenfalls ausweichen, setzte seine Fahrt jedoch fort. An den beiden VW entstand jeweils mehrere hundert Euro Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere den entgegenkommenden Autofahrer, der eventuell gefährdet wurde, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Unfall beim Rangieren

Mehrere tausend Euro Sachschaden hat ein Lastwagenfahrer am Montag gegen 13.45 Uhr beim Rangieren verursacht. Der 30-Jährige wollte sein Fahrzeug von der Rosenstraße in die Uhlandstraße zurücksetzen und übersah dabei einen geparkten Mazda. Am Pkw entstand durch die folgende Kollision rund 4.000 Euro Sachschaden, am Lastwagen beläuft sich dieser auf etwa 300 Euro.

Tettnang

Einbruch in Gaststätte

Offensichtlich auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Gaststätte am Bahnhofplatz eingebrochen ist. Über ein Fenster drang er gewaltsam in das Gebäude ein, entwendete zwei Bedienungsgeldbeutel, in denen sich insgesamt wenige hundert Euro Bargeld befanden, und flüchtete. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07542/93710 zu melden.

Überlingen

Metallteil auf Fahrbahn

Eine Audi-Fahrerin hat am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr ein auf der Fahrbahn der B 31 n liegendes Metallteil überfahren und ihren Wagen dadurch beschädigt. Die 52-Jährige war in Richtung Stockach unterwegs, als es auf Höhe der Tierheimkreuzung zum Unfall kam. Bei dem überfahrenen Teil könnte es sich mutmaßlich um eine Trittleiter handeln, die zuvor von einem Lastwagen oder einem Wohnmobil abgefallen war. Am Audi entstand rund 2.000 Euro Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zum Eigentümer der Leiter nimmt die Polizei Überlingen unter 07551/804-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Betrug

Opfer eines Betrugs wurde vergangene Woche offensichtlich eine Frau aus dem Bereich Uhldingen-Mühlhofen. Sie hatte eine "Phishing"-Mail geöffnet, die den Anschein erweckte, von ihrer Hausbank zu stammen. In der Folge gab die Frau geforderte persönliche Daten und eine TAN-Nummer an. Kurze Zeit später musste sie eine ungewollte Direktüberweisung im fünfstelligen Euro-Bereich von ihrem Konto ins Ausland feststellen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang nochmals zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Geben Sie niemals private Daten wie Onlinebanking-Zugangsdaten oder TAN-Nummern heraus. Sollten sie dennoch den Verdacht schöpfen, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, verständigen Sie umgehend die Polizei, die Sie zum weiteren Vorgehen berät. Weitere Informationen zum Thema Betrug und Tipps, wie Sie sich davor schützen können, finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

Salem

Einkaufswagen rollt gegen Auto

Mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht muss eine 71-Jährige rechnen, deren Einkaufswagen sich am Samstagmittag auf einem Lebensmitteldiscounter-Parkplatz in der Alten Buggensegler Straße selbständig machte. Der Wagen rollte gegen einen geparkten Toyota und verursachte rund 500 Euro Sachschaden. Ein bislang unbekannter Zeuge konnte offensichtlich beobachten, wie die Frau danach einfach wegfuhr, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Er hinterließ eine Notiz am Toyota. Die Polizei Salem hat die Ermittlungen eingeleitet.

Hagnau

Klapptisch gestohlen

Unbekannte haben zwischen Sonntagabend und Montagmorgen einen Klapptisch gestohlen, der vor einer Gaststätte in der Seestraße stand. Der Diebstahlschaden wird auf über hundert Euro beziffert. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07532/43443 entgegen.

Markdorf

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr einen Mercedes angefahren, der auf dem Parkplatz der Postfiliale in der Hauptstraße stand. An der C-Klasse entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Sipplingen

Scheibenwischer abgerissen

Nachdem ein Unbekannter in der Zeit zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag den Scheibenwischer eines auf dem Schotterparkplatz neben dem Sportheim in der Straße "Am Hauberg" geparkten Autos abgerissen hat, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Sachbeschädigung. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

