Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Körperverletzung und Widerstand

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und einem 27-Jährigen kam es am Montagabend im Eingangsbereich der Landeserstaufnahmestelle in der Binger Straße. Als die Polizei hinzugerufen wurde, um die Situation zu schlichten, stieß der 26-Jährige einen Beamten zu Boden, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann Widerstand, sodass es zum Einsatz von Pfefferspray kam. Nach einer ärztlichen Untersuchung verbrachte der Betrunkene die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Er muss sich nun strafrechtlich wegen der Körperverletzungen und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Krauchenwies

Sattelauflieger löst sich

Weil sich ein Sattelauflieger während der Fahrt selbständig von einem Lkw löste, musste am Montag gegen 11.15 Uhr die B 311 oberhalb der Serpentinen in Richtung Mengen kurzzeitig gesperrt werden. Ursächlich für das Lösen des Aufliegers war vermutlich ein Fehler beim Ankoppeln. Insgesamt entstand an dem Gespann und der Fahrbahn ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt oder geschädigt.

Leibertingen - Thalheim

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14.000 Euro entstand am Montag gegen 11.15 Uhr bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw in der Hohenzollernstraße. Die 68-jährige Fahrerin eines VW erkannte vermutlich zu spät, dass der vor ihr befindliche 64-jährige Fahrer eines VW nach rechts in ein Grundstück einbiegen wollte, und fuhr auf diesen auf. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Sigmaringendorf

Einbruch in Container

Im Zeitraum von Freitag bis Montag verschafften sich bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle im Ringelnatzweg unter anderem Zugang zu zwei Containern und entwendeten daraus mehrere Werkzeuge und Geräte im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Fehlalarm

Offenbar aufgrund eines technischen Defekts löste am Montag gegen 13.45 Uhr die Brandmeldeanlage eines Seniorenwohnheims in der Karlstraße aus. Bei einer Überprüfung durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Saulgau wurde kein Brand festgestellt, sodass diese zeitnah wieder abrücken konnte.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau, nachdem im Zeitraum von Samstag bis Montag eine Fensterscheibe der ehemaligen Japanischen Schule in der Schützenstraße mit einem Stein eingeworfen wurde. Die bislang unbekannten Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07581/482-0 entgegengenommen.

Ostrach

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall zwischen der 32-jährigen Fahrerin eines Opel und der 47-jährigen Fahrerin eines Skoda ereignete sich am Montag gegen 7.15 Uhr an der Kreuzung Hohenzollernstraße/Wilhelmsdorfer Straße. Beim Einfahren von der Hohenzollernstraße in die Wilhelmsdorfer Straße übersah die 32-Jährige offenbar den von rechts kommenden Skoda, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 13.000 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Beide Fahrzeuglenkerinnen blieben nach derzeitigem Stand unverletzt.

Mengen

Sachbeschädigung

Mehrere Tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz einer beschädigten Glasscheibe am Hallenbad Mengen in der Ablachstraße. Unbekannte Personen warfen im Zeitraum von Freitag bis Montag vermutlich einen größeren Stein gegen die Scheibe und verursachten dadurch den Schaden. An der benachbarten Ablachschule wurden im selben Zeitraum ebenfalls zwei Fensterscheiben beschädigt. Der Polizeiposten Mengen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07572/5071 um Hinweise zur Täterschaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell