Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Ostrach

Auffahrunfall fordert schwer verletzten Motorradfahrer

Am Samstagvormittag, gegen 12:00 Uhr kam es auf der L286 in Bernweiler zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 41-jährige Autofahrerin die Landesstraße und wollte in Bernweiler nach links in Richtung Levertsweiler abbiegen. Dass sie vor dem Abbiegevorgang ihren Audi verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte ein 41-jähriger Motorradfahrer zu spät und prallte mit seiner BMW in das Heck des Autos. Ein Rettungshubschrauber transportierte den schwer verletzten Motorradfahrer zur eingehenden medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Beide beteiligte Fahrzeuge dürften einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten haben. Die Schäden werden auf insgesamt ca. 18 000 Euro geschätzt. Sie mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zur Versorgung des Verletzten, zur Bergung der Fahrzeuge und zur abschließenden Reinigung der Fahrbahn blieb die Landesstraße bis 13:45 Uhr gesperrt. Neben einem Notarzt, einem Rettungswagen und Rettungshubschrauber, war auch die Freiwillige Feuerwehr Ostrach mit 3 Fahrzeuge, sowie die Polizei mit einer Streife vor Ort eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell