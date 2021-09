Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 25.09.2021 aus dem Bodenseekreis

Deggenhausertal (ots)

Pkw streifen sich im Begegnungsverkehr

Am Freitag gegen 18.15 Uhr fuhr ein 21jähriger Mondeofahrer auf der L 204 von Urnau in Richtung Wittenhofen. Ein entgegenkommender Pkw versucht in diesem Moment einen Vorausfahrenden zu überholen, schert aus und streift dabei den Mondeo. An diesem entsteht ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen (Tel. 07551/8040) in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Zwei Personen bei Schlägerei verletzt

Zu einer Schlägerei zwischen vier Männern kam es am Freitag gegen 20.20 Uhr in der Bismarckstaße. Eine Zeugin beobachtete, dass vier Männer aufeinander einschlugen und rief die Polizei. Das Polizeirevier Friedrichshafen rückte mit drei Streifenwagen an, die Streitigkeiten waren aber schon beendet. Die Aussagen der Beteiligten waren so gegensätzlich, dass der Grund der Auseinandersetzung vor Ort nicht ermittelt werden konnte. Zwei der Streitenden wurden leicht verletzt. Weitere Ermittlungen wegen Körperverletzung schließen sich an.

