PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 25.09.21 aus dem Landkreis Ravensburg.

Pressemitteilung vom 25.09.21 aus dem Landkreis Ravensburg.

Ravensburg

Auseinandersetzung endet mit Faustschlag ins Gesicht

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es am Samstag um 00.20 Uhr in der Markstraße in Ravensburg. Drei junge Männer wurden von einer Gruppe von ungefähr sieben Personen angegangen. Zwei aus der Gruppe setzten die Fäuste ein. Ein 18jähriger bekam einen Faustschlag ins Gesicht ab. Der Täter wird als 185cm groß und kräftig, braunhaarig mit Bart beschrieben. Er trug eine schwarze Bomberjacke und eine Bauchtasche der Marke "Gucci". Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ravensburg (Tel 0751/8033333) in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Polizei sucht Zeugen von Unfall am Mittwoch

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch gegen 17.40 Uhr in der Tettnanger Straße in Obereschach. Eine 75jährige Pedelec-Fahrerin wurde von einem Linienbus überholt. Laut Aussage der Frau scherte der Bus wieder so knapp vor ihr ein, dass sie auf den Gehweg ausweichen musste und dabei stürzte. Der Bus fuhr weiter. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und stationär in einer Klinik aufgenommen. Das Polizeirevier Ravensburg (Tel. 0751/8033333) sucht nun Zeugen des Unfalls. Insbesondere wird ein Ersthelfer gesucht, der mit seinem Motorrad direkt hinter dem Bus fuhr und den Unfall beobachtet haben muss.

