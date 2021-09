Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 25.09.2021 aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Ladendieb beleidigt und bedroht Polizeibeamte

Einen Ladendiebstahl beging am Freitag gegen 20.50 Uhr ein 27jähriger Mann algerischer Herkunft in der Sigmaringer Innenstadt. Er betrat einen Einkaufsmarkt und stahl Bier. Einen der ermittelnden Polizeibeamten bedrohte der Mann. Genau der gleiche Mann stahl gegen 22.45 Uhr aus einer Tankstelle in der Mühlbergstraße eine Flasche Whiskey. Gegenüber den einschreitenden Beamten wurde der Alkoholisierte zunehmend aggressiv und beleidigend. Er musste die Nacht schließlich in der Gewahrsamszelle beim Polizeirevier Sigmaringen verbringen. Bis dorthin beleidigte er die Beamten aber fortwährend aufs Übelste. Unter anderem wurden die Beamten mehrfach als Rassisten betitelt. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahl, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. In dem gleichen Einkaufsmarkt, wo der erste Diebstahl stattfand, war gegen 20.20 Uhr schon ein anderer 31jähriger Tatverdächtiger zugange. Er wurde erwischt als er Schuhe und andere Gegenstände im Wert von 100 Euro stahl. Er muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen.

Herdwangen-Schönach

Zwei Verletzte durch Vorfahrtsmissachtung

Ein 58jähriger Seat-Fahrer fuhr am Freitag gegen 08.45 Uhr von der Hubenmühle in die bevorrechtigte K 8269 ein und missachtete dabei die Vorfahrt eine 72jährigen Toyota-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von 38000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeuglenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Gegen den Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell