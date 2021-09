Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Auf rund 1.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 11.20 und 12.10 Uhr an einem in der Rheinstraße geparkten Daimler-Benz hinterlassen hat. Da der Unfallverursacher einfach weiterfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Unfall mit Sachschaden

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt beteiligt war, ereignete sich am Donnerstag um etwa 9.15 Uhr auf der K 7742. Der Fahrer des Krankenwagens war mit Sondersignalen von Schnetzenhausen in Richtung Unterraderach unterwegs und überholte einen vorausfahrenden Nissan. Beim Wiedereinscheren kam es zur Kollision, wodurch am Rettungswagen rund 1.000 Euro, am Nissan rund 5.000 Euro Sachschaden entstand.

Tettnang

Unfallflucht

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 7 Uhr und 12 Uhr einen in der Buchenstraße geparkten Opel Insignia beschädigt und danach das Weite gesucht. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07542/93710 entgegen.

Langenargen

Frau von Bootsanhänger erfasst

Schwer verletzt wurde eine 73-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Mühlesch". Ein 52 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Pkw-Gespann mit geringer Geschwindigkeit über den Parkplatz. Bei der Kurvenfahrt streifte sein Boots-Anhänger die Frau, die gerade ihre Einkäufe auslud, sowie deren Wagen. Die 73-jährige stürzte unglücklich zu Boden, zog sich in der Folge eine Schulterverletzung zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

Eriskirch

Exhibitionist im Strandbad - Zeugen gesucht

Nachdem ein bislang unbekannter junger Mann am Donnerstag zwischen 12 Uhr und 15 Uhr im Strandbad Eriskirch offensichtlich zu mehreren Besuchern Kontakt suchte und Zeugenaussagen zufolge hinter einem Gebüsch sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll, ermittelt der Polizeiposten Langenargen. Der Tatverdächtige wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt und 170 cm groß beschrieben. Er war mit einem weißen Hemd mit blauen Blumen und blauen Jeans bekleidet, trug weiße Schuhe, eine verspiegelte Brille und eine Baseball-Cap aus Kork mit "Star Wars"-Aufschrift. Er hatte eine helle Stimme und sprach akzentfreies Deutsch. Der Mann hielt sich längere Zeit im Strandbad auf und verließ dieses mit einem Damenrad. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/93160 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Eriskirch

Inline-Skaterin abgedrängt - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Friedrichshafen und Eriskirch, parallel der Bundesstraße, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise. Eine 28-jährige Frau war mit ihren Inline-Skates in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als sie vom bislang unbekannten Fahrer eines dunklen Kleinwagens überholt wurde. Durch das Fahrmanöver sei sie abgedrängt worden und kam in der Folge zu Fall. Beim Sturz zog sie sich mehrere Schürfwunden zu. Der Fahrer des Wagens, der als etwa 20 bis 25 Jahre alt und blond beschrieben wird, setzte seine Fahrt unbehelligt fort. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder sonst sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Meckenbeuren

Polizisten beleidigt

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 19-jähriger Radfahrer rechnen, der am Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr Polizeibeamte beleidigt hat. Der junge Mann war gemeinsam mit seinem Begleiter, der auf einem Tretroller fuhr, in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Am Kreisverkehr in Lochbrücke wurde das Duo von einer Polizeistreife zum Anhalten aufgefordert, um den Fahrradfahrer auf die fehlende Beleuchtung anzusprechen. Die Anhaltesignale nahmen beide nicht ernst, beschleunigten ihre Fahrt und versuchten so offensichtlich einer Kontrolle zu entkommen. Kurze Zeit später konnten sie von den Beamten gestoppt werden. Dabei geriet der völlig uneinsichtige 19-Jährige in Rage und warf mit beleidigenden Kommentierungen um sich. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.

Tettnang

Betrunken von Straße abgekommen

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kommt auf eine 21-jährige Autofahrerin zu, die am Freitagmorgen gegen 3.15 Uhr offensichtlich alkoholisiert von der Langenargener Straße abgekommen war. Ein Zeuge konnte beobachten, wie die Fahrerin aus ihrem verunfallten Wagen stieg und kurze Zeit später von einem jungen Mann abgeholt wurde. Die verständigte Polizei konnte die 21-Jährige an ihrer Wohnanschrift antreffen. Da sich den Beamten schnell der Verdacht einer Alkoholisierung bei der Frau ergab und eine Atemalkoholmessung knapp 1,2 Promille anzeigte, wurde die Frau zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Die 21-Jährige blieb beim Unfall unverletzt, lediglich an ihrem Wagen entstand geringer Sachschaden. Die Beamten untersagten ihr die Weiterfahrt und beschlagnahmten ihren Führerschein. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Überlingen

Vorfahrt missachtet

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden am Donnerstag gegen 16.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Schättlisberg". Der 60-jährige Fahrer eines Chevrolet Camaro fuhr von auf dem Hildegardring in Richtung Aufkircher Straße. An der abknicken Vorfahrtsstraße übersah er ein von links kommendes Rettungsfahrzeug, das ohne Sondersignale fuhr. Durch die Kollision im Einmündungsbereich entstand am Wagen des Unfallverursachers rund 6.000 Euro, am Rettungsdienst-Fahrzeug rund 3.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Motorradfahrer von Pkw erfasst und schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in der Hägerstraße. Ein 68-jähriger Seat-Fahrer wollte von der Hägerstraße nach links in die Hohle Straße abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 16-jährigen Leichtkraftrad-Lenker. Durch die Kollision wurde der Zweiradfahrer abgewiesen und kam zu Sturz. Er erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, an seinem Wagen entstand rund 5.000 Euro Sachschaden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem entstand Totalschaden in Höhe mehrerer tausend Euro.

Bermatingen

Äpfel auf der Fahrbahn

Rund 7 Tonnen Äpfel landeten am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr auf der Salemer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache öffnete sich eine Anhänger-Klappe während der Fahrt eines Traktor-Gespanns, sodass sich rund ein Drittel der Obst-Ladung auf 70 Metern Länge auf der Fahrbahn und dem Gehweg verteilten. Für die Aufräumarbeiten, bei der Anwohner unter anderem mit Schneeschaufeln und die Freiwillige Feuerwehr Bermatingen mit einem Radlader zur Hilfe kamen, musste die Straße voll gesperrt werden. Ein geparkter Pkw wurde durch die herabfallenden Apfel-Massen leicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtsachschaden kann aktuell nicht beziffert werden.

Salem

Tollpatschiger Storch im Tiefflug

Ein offensichtlich verwirrter Storch hat am Donnerstag gegen 15.30 Uhr im Bereich des Affenbergs mutmaßlich seine Flughöhe überschätzt und kollidierte in der Folge mit dem Renault einer 45-Jährigen. Der benommene, aber unverletzte Vogel war beim Eintreffen der verständigten Polizeistreife bereits in der Obhut einer Mitarbeiterin des Tierparks. Dieser war der tollpatschige Storch offenbar bereits von vergangenen Flugunfällen bekannt. Am Pkw entstanden geringer Sachschaden.

