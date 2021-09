Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrzeug angefahren

Einen in der Holbeinstraße abgestellten Mercedes Sprinter hat am Donnerstag gegen 11.30 Uhr eine bislang unbekannte Autofahrerin beim Ausparken touchiert und Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro hinterlassen. Im Anschluss entfernte sich die ältere Lenkerin eines silbernen Pkw, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall aus der Ferne und verständigte die Polizei. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zur Unfallverursacherin oder deren Fahrzeug.

Ravensburg

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 7 Uhr in der Ulmer Straße entstanden. Ein 19 Jahre alter Audi-Lenker fuhr mutmaßlich aus Unachtsamkeit einem vorausfahrenden 42-jährigen Opel-Fahrer auf. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Schlier

Vorhängeschlösser entwendet

Unbekannte Täter haben am Donnerstag von den Toren und Schranken eines Betriebs in der Wolfegger Straße in Oberankenreute mehrere Vorhängeschlösser entwendet. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zur Tat, die sich zwischen 12 und 15 Uhr ereignet haben dürfte.

Weingarten

Fenster eingeschlagen

In einem Schrebergarten in der Reutbühlstraße hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein unbekannter Täter das Fenster eines Gartenhauses eingeschlagen. In das Gebäudeinnere gelangte der Täter jedoch nicht. Im Anschluss entwendete der Unbekannte Gemüse aus dem Garten. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Bergatreute

Fahrzeuge stoßen zusammen

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Donnerstag kurz nach 13.30 Uhr in Gambach. Eine 40-jährige VW-Fahrerin missachtete an der Kreuzung der beiden Kreisstraßen die Vorfahrt eines 72-jährigen Audi-Lenkers, sodass es zur Kollision kam. Der Sachschaden wird auf etwa 8.500 Euro beziffert.

Bad Waldsee

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen am Steuer - Polizei beschlagnahmt Pkw

Wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss muss sich ein 54-jähriger Autofahrer verantworten, den eine Polizeistreife am Mittwoch gegen 19.30 Uhr auf der B 30 kontrolliert hat. Die Beamten stellten bei dem Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, deutliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Weil ein Urintest positiv auf Kokain verlief, musste der 54-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Ein Richter ordnete die Beschlagnahme des Fahrzeugs an, welches im Anschluss abgeschleppt wurde.

Bad Waldsee

Vorfahrt missachtet - Unfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr ereignet hat. Ein 41 Jahre alter Mini-Lenker wollte von der Kreisstraße aus Richtung Ankenreute kommend in die L 316 einbiegen und übersah einen 37-jährigen Audi-Fahrer. Bei der Kollision wurde der Unfallverursacher verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wangen

Einbruch

In einen Fachmarkt in der Zeppelinstraße ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Um in das Geschäft zu gelangen, warf der Einbrecher die Eingangstür mit einem Stein ein. Im Anschluss begab sich der Unbekannte zur Kasse und entwendete daraus Bargeld. Der Sachschaden an der Tür wird auf rund 800 Euro beziffert. Personen, die im Tatzeitraum im Bereich des Geschäfts Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Beifahrer führt Drogen mit

Bei der Kontrolle des Lenkers eines Transportfahrzeugs am heutigen Freitag gegen 5 Uhr auf der A 96 fanden Polizeibeamte beim Mitfahrer bei einer freiwilligen Nachschau eine geringe Menge Marihuana. Die Polizisten behielten das Betäubungsmittel ein. Weil der Ausländer die Drogen nach Deutschland eingeführt hat, muss er sich nun wegen illegaler Einfuhr von Betäubungsmitteln verantworten.

Wolfegg

Arbeitsunfall

Bei einem Arbeitsunfall auf einem Betriebsgelände in Grimmenstein ist am Donnerstag kurz vor 14 Uhr ein 52 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Nach der Fertigung eines hölzernen Wandelements sollte dieses mittels eines Krans angehoben und aufgestellt werden. Hierbei brach die Befestigung und der 52-Jährige wurde von dem Element getroffen und darunter eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Isny

Rennradfahrer bei Unfall verletzt

Mittelschwere Verletzungen erlitt ein 53 Jahre alter Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17.45 Uhr. Ein 21-jähriger Mercedes-Lenker übersah den vorausfahrenden Radler auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Argen und Großholzleute und fuhr gegen dessen Hinterrad. Durch die Kollision stürzte der 53-Jährige und musste aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Während am Pkw nur geringer Sachschaden entstand, wird dieser am Rennrad auf rund 2.000 Euro beziffert.

