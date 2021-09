Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Scheer

Gartenzaun beschädigt

Im Zeitraum von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen hölzernen Gartenzaun in der Unteren Sonnenbergstraße. Der Fahrzeuglenker entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Sigmaringen nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Beim Linksabbiegen von der L 313 auf die Abfahrt der B 32 übersah am Donnerstag gegen 17.30 Uhr die 20-jährige Fahrerin eines VW einen entgegenkommenden Pkw. Bei der Kollision mit dem entgegenkommenden Honda drehte sich der VW um die eigene Achse, bevor er zum Stillstand kam. Die beiden 65- und 62-jährigen Fahrzeuginsassen des Honda wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 14.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Nollhof einseitig gesperrt werden. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe war zudem die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen im Einsatz.

Sigmaringen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei einer Verkehrskontrolle, die Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstagvormittag in der Landesbahnstraße durchführten, stellte sich heraus, dass die 22-jährige Fahrerin eines VW nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Sie muss sich nun strafrechtlich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, zudem gelangt der Beifahrer und zugleich Fahrzeughalter wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Sigmaringen

Polizei ermittelt nach möglichem sexuellen Übergriff

Wie erst gestern bei der Polizei angezeigt wurde, soll es in den Abendstunden des Dienstags zu einem möglichen sexuellen Übergriff am Donauufer nahe der Nepomukbrücke gekommen sein. Den Angaben einer 49-jährigen Frau zufolge habe diese dort auf einer Bank gesessen und ein Getränk konsumiert. Dabei sei sie von zwei jungen Männern angesprochen worden. Kurz danach habe sie erneut aus ihrer Getränkedose getrunken, woraufhin ihr schwarz vor Augen geworden und sie erst in der Nacht wieder zu sich gekommen sei. Aufgrund von Schmerzen am ganzen Körper habe sie sich zunächst zu einer Vertrauensperson und im Anschluss daran nach Hause begeben, um zu schlafen. Am gestrigen Donnerstag wandte sich die 49-Jährige dann an die Polizei, welche daraufhin im Bereich des mutmaßlichen Tatorts nach verwertbaren Spuren suchte, um einen möglichen Geschehensablauf zu rekonstruieren. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet mögliche Zeugen, die im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 17 Uhr, und Mittwochmorgen, 1 Uhr, die Personen im Bereich der Nepomukbrücke beobachtet oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Verkehrsunfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt der Polizeiposten Meßkirch gegen einen 24-Jährigen, der mit seinem Fahrzeug am Donnerstag zwischen 3 Uhr und 4 Uhr einen Brunnen und eine Gartenmauer in der Bichtlinger Straße beschädigt haben soll und dann offenbar davonfuhr. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Im Rahmen der Fahndung stellten Polizisten das potenzielle Unfallfahrzeug ohne Kennzeichen unweit der Unfallstelle abgestellt fest. Der Tatverdächtige wurde von den Polizisten an seiner Wohnanschrift angetroffen, hierbei ergaben sich für die Beamten Anhaltspunkte, die auf eine Alkoholisierung hindeuteten. Aufgrund dessen wurde eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt, deren Auswertung noch aussteht.

Bad Saulgau

Leichtverletzter Motorradfahrer

Leicht verletzt wurde ein 24-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 15.15 Uhr im Kreisverkehr Wiesenstraße/Moosheimer Straße ereignete. Der 66-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr offenbar den bevorrechtigten Zweiradfahrer, sodass es zur Kollision kam. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 1.500 Euro.

Heiligenberg

Verkehrsunfallflucht - die Polizei bittet um Hinweise

Ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ereignete sich am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Landesstraße zwischen Denkingen und Heiligenberg. In einer Rechtskurve vor Heiligenberg streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Außenspiegel den Seitenspiegel eines Ford Transit. Der Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne eine Unfallaufnahme zu ermöglichen. Der entstandene Sachschaden fiel gering aus. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um sachdienliche Hinweise.

