Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet

Sachschaden im vierstelligen Eurobereich entstand am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Im Rohnen/Manzeller Straße. Eine 49-Jährige fuhr aus Richtung des Klinikums kommend in die Manzeller Straße ein und übersah dabei, ihren Angaben zufolge geblendet von der tiefstehenden Sonne, den von links aus Richtung Schnetzenhausen nahenden Mazda einer 22-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Am Mazda, der nach der Kollision nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 5.000 Euro Sachschaden. Am Wagen der Unfallverursacherin beläuft sich dieser auf etwa 2.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein unbekannter Unfallverursacher hat am Mittwoch zwischen 16.40 Uhr und 16.55 Uhr einen auf dem Parkplatz des Bodenseecenters geparkten 1er BMW touchiert und danach das Weite gesucht. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Den ersten Ermittlungen zufolge war der Verursacher mutmaßlich mit einem weißen Fahrzeug unterwegs. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen - Ailingen

9-jähriger Tretrollerfahrer von Pkw touchiert

Leicht verletzt wurde ein 9 Jahre altes Kind bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in der Bodenseestraße. Eine 57-jährige Fiat-Lenkerin wollte von der Ortsmitte Ailingen kommend nach links auf den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts einfahren. Dabei übersah sie das Kind, das mit seinem Tretroller auf dem Gehweg in Richtung Friedrichshafen unterwegs war. Im Einmündungsbereich wurde der Junge vom Wagen leicht touchiert und kam dabei zu Sturz. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht.

Meckenbeuren

Flucht nach Tankunfall

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 45-jähriger Autofahrer rechnen, der am Montagmorgen gegen 4 Uhr an einer Tankstelle in der Seestraße Sachschaden verursacht und danach einfach das Weite gesucht hat. Nach einem offensichtlich gescheiterten Tankversuch setzte er sich in seinen Wagen, ohne die Zapfpistole aus dem Einfüllstutzen seines Pkw zu entnehmen. Beim Anfahren löste sich diese und fiel zu Boden, was der 45-Jährige bemerkte und ausstieg. Er versuchte vergeblich, die beschädigte Zapfeinheit in die Säule zurückzustecken, und fuhr dann weg, ohne den Schaden zu melden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizeibeamten konnten den 45-Jährigen anhand des Kennzeichens ermitteln und leiteten ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn ein.

Oberteuringen

Auffahrunfall

Rund 6.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 16.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 33 bei Bitzenhofen. Der 30-jährige Lenker eines VW-Crafter fuhr dem BMW eines vorausfahrenden 57-Jährigen aus Unachtsamkeit auf. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils rund 3.000 Euro Sachschaden. Der Wagen des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Immenstaad

Auffahrunfall

Ablenkung war den ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Auffahrunfall, der sich am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf er Bundesstraße 31 bei Immenstaad ereignete. Der 45-jährige Unfallverursacher war mit seinem Fahrzeug in Richtung Hagnau unterwegs und erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 53-Jähriger abbremsen musste. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte der Unfallverursacher die Kollision nicht mehr verhindern. Der 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Wagen des 45-Jährigen.

Tettnang - Siggenweiler

Arbeitsunfall

Nach einem schweren Arbeitsunfall am Mittwoch gegen 9 Uhr in einer Firma in der Eisenbacher Straße musste ein 36-jähriger Arbeiter vom Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen werden. Der Mann war damit beschäftigt, eine defekte Wasserpumpe auszutauschen, und hatte mutmaßlich vergessen, den Wasserhahn zu schließen. In der Folge spritzte heißes Wasser aus der Leitung, wodurch der Mann Verbrühungen erlitt. Den ersten Ermittlungen zufolge kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

Überlingen

Rollerfahrer stürzt nach Fahrfehler

Leichte Verletzungen hat sich ein 16-jähriger Motorroller-Fahrer am Mittwoch gegen 10 Uhr im Bodanweg zugezogen. Er befuhr den Weg von der Uhlandstraße kommend und erkannte in einer scharfen Kurve den entgegenkommenden Fahrer eines Lastenrads. Aufgrund eines Fahrfehlers kam der junge Mann mit seinem Piaggio-Roller zu Fall. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Überlingen

Mutmaßlicher Betrugsversuch mit hochwertigen Uhren - Polizei rät zur Vorsicht

Nach einem verdächtigen Vorfall am Mittwochmittag im Stadtgebiet Überlingen warnt die Polizei vor mutmaßlichen Betrügern. Eine Frau wurde auf einem Parkplatz von einem ihr unbekannten Mann angesprochen, der ihr zunächst von seiner Familie und dann von seinem Geschäft mit vermeintlich hochwertigen Uhren erzählte. Nachdem er der Frau zwei dieser Uhren zum Ansehen übergeben hatte, fragte er nach Bargeld. Die Frau lehnte glücklicherweise ab und gab die Uhren zurück. Diese und ähnliche Vorgehensweisen sind bei der Polizei hinlänglich als Betrugsmasche bekannt. Das Polizeipräsidium Ravensburg rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Lassen Sie sich nicht auf derartige Geschäfte mit angeblich hochwertigem Schmuck ein. Sollten Sie Opfer eines Betrugsversuchs geworden sein, verständigen Sie umgehend den Polizei-Notruf unter der Tel. 110.

Überlingen

Pkw gerät in den Gegenverkehr

Glücklicherweise unverletzt blieben die Unfallbeteiligten bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen Überlingen und Uhldingen-Mühlhofen ereignet hat. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein 40-jähriger VW-Fahrer in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auflieger eines entgegenkommenden Sattelzugs. Am Pkw entstand etwa 2.000 Euro, am Auflieger rund 3.000 Euro Sachschaden.

Überlingen

Fahrzeuge beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein Unbekannter Mann am Mittwochabend um circa 18 Uhr in der Mühlenstraße zwei vor dem Parkhaus Post abgestellte Motorroller umgestoßen hat, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Sachbeschädigung. Zeugen hatten die Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Der Tatverdächtige, der als etwa 180 cm groß und rund 40 Jahre alt beschrieben wird, flüchtete über die Poststraße in Richtung Promenade. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Personen, die zur fraglichen Zeit auf den Mann, der eine Halbglatze hatte und beigefarbene Kleidung trug, aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei zu melden. Kurze Zeit zuvor hatte ein Unbekannter im Bereich der Lindenstraße einen geparkten Pkw beschädigt, indem er den Außenspiegel mutwillig zerstörte. Ob es sich bei der Tat um denselben Verdächtigen handelt, ist bislang nicht abschließend geklärt. Auch zu dieser Tat erhoffen sich die Ermittler sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen.

Überlingen - Deisendorf

Rollerfahrer beim Überholen gestreift und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der Überlinger Straße bei Deisendorf, bei dem ein Motorroller-Fahrer verletzt wurde, sucht die Polizei Überlingen nach einem unfallbeteiligten Autofahrer und bittet um Hinweise. Der 36-jährige Rollerfahrer setzte kurz vor der Einmündung Riedbachstraße zum Überholen eines bislang unbekannten Pkw an. In diesem Moment habe ein Autofahrer ihn und den vorausfahrenden Wagen, seinen Angaben zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit, überholt. Dabei streifte der Pkw den Roller-Lenker, woraufhin der 36-Jährige die Kontrolle über sein Zweirad verlor und im Grünstreifen stürzte. Der Unfallbeteiligte habe wenige Meter weiter kurz angehalten, setzte seine Fahrt jedoch, wie auch der vorausfahrende Lenker, in Richtung Tüfingen fort. Der Roller-Fahrer verletzte sich im Rückenbereich und musste später ein Krankenhaus aufsuchen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum unfallbeteiligten Autofahrer geben können, insbesondere den vorausfahrenden Pkw-Lenker, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Salem

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr einen auf dem Parkplatz Schloss Salem geparkten Skoda beschädigt hat und danach einfach wegfuhr, ermittelt der Polizeiposten Salem wegen Verkehrsunfallflucht. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweis zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/82690 zu melden.

Frickingen

Auto kracht in Brückengeländer

Mutmaßlich infolge Unachtsamkeit fuhr ein 27-jähriger VW-Lenker am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr bei Frickingen in ein Brückengeländer und richtete dabei hohen Sachschaden an. Der Mann war auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Frickingen und Leustetten unterwegs, bemerkte eine Kurve zu spät und verunfallte. Am Wagen, der durch die Kollision nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 5.000 Euro Sachschaden. Am Geländer wird dieser auf etwa 1.000 Euro beziffert. Der 27-jährige Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell