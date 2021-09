Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Sachbeschädigung

Wie erst jetzt bekannt wurde, beschädigten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Montag bis Dienstag zwei Fassaden-Paneele an der Turnhalle der Grundschule Laiz in der Landesbahnstraße. Vermutlich wurden Gegenstände gegen die Fassadenverkleidung geworfen oder diese mit Tritten und Schlägen beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, der sich am Mittwoch gegen 9 Uhr an der Kreuzung Antonstraße/Josefinenstraße ereignete. Der 29-jährige Fahrer eines VW befuhr die Josefinenstraße und wollte nach links in die Antonstraße einbiegen. Eigenen Angaben zufolge konnte der Fahrzeuglenker den Kreuzungsbereich jedoch aufgrund eines haltenden Lasters nur schlecht einsehen. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit dem VW einer 43-Jährigen, die auf der Antonstraße Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Sigmaringen

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Leicht verletzt wurde eine 59-Jährige, die am Mittwoch gegen 8 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Bingerstraße bergab in Richtung Stadtmitte fuhr. Beim Einfahren von der Konviktstraße in die Binger-Straße übersah eine 46-jährige VW-Fahrerin die von rechts kommende Radlerin, sodass es zur Kollision kam und die Zweiradfahrerin stürzte. Insgesamt entstand an dem Pkw und dem Fahrrad ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Göggingen

Rollerfahrerin leicht verletzt

Durch den Windstoß eines Lkw, der mutmaßlich mit zu geringem Seitenabstand überholte, stürzte am Mittwoch gegen 7.30 Uhr die 30-Jährige Fahrerin eines Motorrollers auf der Kreisstraße zwischen Inzigkofen und Göggingen. Die Zweiradfahrerin zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu, die vor Ort jedoch keiner ärztlichen Behandlung bedurften. An dem Kleinkraftrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Meßkirch

Einbruch

Wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls hat der Polizeiposten Meßkirch Ermittlungen aufgenommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt zu einem Unternehmen am Mühlenkanal. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieben die Einbrecher hinsichtlich Diebesguts erfolglos, richteten jedoch Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Beim Abbiegen von der Gerhart-Hauptmann-Straße in die Bogenweilerstraße schätzte der 53-jährige Fahrer eines Sattelzugs am Mittwochvormittag offenbar die Länge seines Gespanns falsch ein. Er touchierte mit dem ausschwenkenden Heck des Aufliegers einen Kleinlaster, der in der Gerhart-Hauptmann-Straße verkehrsbedingt anhalten musste. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Mengen

Verkehrsunfall durch Auffahren

Ein Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro entstand, ereignete sich am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Pfullendorfer Straße. Der 52-jährige Fahrer eines Citroen wollte von der Pfullendorfer Straße auf die Meßkircher Straße einfahren, musste hierbei jedoch verkehrsbedingt im Einmündungsbereich anhalten. Der nachfolgende 63-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz erkannte die Situation offenbar nicht rechtzeitig und fuhr auf den Citroen auf. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Ostrach

Brandalarm

Ein Toast, der in einem Toaster vergessen wurde, rief am Mittwochvormittag die Freiwillige Feuerwehr Ostrach in einem Hotel in der Auenstraße auf den Plan. Durch den entstandenen Rauch wurde ein Brandalarm ausgelöst, welcher sich bei der Überprüfung vor Ort jedoch schnell als Fehlalarm herausstellte. Die eingesetzten Kräfte konnten daher zeitnah wieder abrücken.

