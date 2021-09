Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Geparkten Pkw beschädigt

Mehrere hundert Euro Sachschaden hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht von Sonntag auf Montag im Saumweg. Der Unbekannte touchierte einen auf einem Parkplatz abgestellten Mazda und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Radfahrer kollidieren

Zwei Radfahrer sind bei einem Zusammenstoß am Montag gegen 17.15 Uhr auf dem Radweg zwischen Oberzell und Weißenau entlang der K 7980 leicht verletzt worden. Eine 64 Jahre alte Pedelec-Lenkerin war in Richtung Weißenau unterwegs und musste einem Hindernis ausweichen. Da ihr just in diesem Moment ein 40-Jähriger mit seinem Fahrrad entgegenkam, kollidierten die beiden Zweiradfahrer und stürzten. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzungen. An den beiden Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.

Ravensburg

Frisierter Motorroller ohne Versicherung

Der nicht zugelassene Motorroller einer 15-Jährigen, die damit deutlich schneller als erlaubt unterwegs war, zog am Mittwoch in der Gartenstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. An dem Roller war ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Da das Gefährt zudem offensichtlich technisch so verändert war, dass eine höhere Geschwindigkeit erreicht werden konnte, wird gegen die Jugendliche nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Auch der Vater der 15-Jährigen muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Zulassens der Fahrt strafrechtlich verantworten.

Weingarten

Gegen geparktes Fahrzeug geprallt und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am heutigen Donnerstag in den frühen Morgenstunden gegen das Heck eines Fiat Ducato in der Wildeneggstraße geprallt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte im Anschluss das Weite. Zeugen des Unfalls, der sich zwischen 3.30 und 5.30 Uhr ereignet haben dürfte, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Weingarten

Rollerfahrer fährt auf und wird verletzt

Leichte Verletzungen trug der 32 Jahre alte Lenker eines Leichtkraftrads bei einem Unfall am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in der Ravensburger Straße davon. Der Mann fuhr mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit auf den Mercedes eines vorausfahrenden 29-Jährigen auf. Aufgrund der Kollision stürzte der Piaggio-Lenker auf die Fahrbahn und wurde wegen seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Baienfurt

Beim Wenden gegen Garagenwand geprallt

Sachschaden von rund 11.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 18.30 Uhr. Eine 80-jährige Citroen-Lenkerin wollte mit ihrem Fahrzeug in der Weidenstraße wenden und fuhr zu diesem Zweck in einen Parkplatz ein. Dort verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, prallte seitlich gegen eine Garagenwand und kam vor einem Mehrfamilienhaus zum Stehen. Weder die Seniorin noch andere Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Der Citroen wurde jedoch so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Aulendorf

Unfallflucht - Zeuge gibt Hinweis

Aufgrund eines Zeugenhinweises nach einer Unfallflucht konnten Beamte des Polizeipostens Altshausen die Straftat rasch aufklären. Ein 84-jähriger Renault-Fahrer war am Dienstag gegen 10.45 Uhr auf dem Schloßplatz beim Rangieren gegen einen abgestellten VW Touran geprallt und hatte im Anschluss das Weite gesucht, ohne eine Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und informierte die Polizei. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Der Unfallverursacher gelangt nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Zudem fertigten die Beamten einen Bericht an die Führerscheinstelle.

Wangen

Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

Leichte Verletzungen erlitt ein 59 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17 Uhr. Eine 47-jährige Skoda-Lenkerin übersah beim Abbiegen aus dem Grüntenweg in die Lindauer Straße den bevorrechtigten Biker und erfasste ihn mit ihrem Wagen. Durch die Kollision erlitt der 59-Jährige leichte Verletzungen, die medizinisch versorgt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Wangen

Einbrecher im Stadtgebiet unterwegs

Mehrere Einbrüche haben sich am Mittwoch im Stadtgebiet ereignet. Zwischen Mitternacht und 8 Uhr hebelte ein Unbekannter das Fenster einer Gaststätte in der Straße "Am Saumarkt" auf und gelangte so in den Schankraum. Dort brach er eine Schublade auf und entwendete einen Bediengeldbeutel mit Bargeld. Im Zeitraum von 7.30 bis 13.30 Uhr öffnete ein Einbrecher ein gekipptes Fenster und gelangte so in die Garage eines Mehrfamilienhauses in der Langen Gasse. Dort wurde er jedoch nicht fündig und verließ das Gebäude unverrichteter Dinge. Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen 3.30 und 5 Uhr in einem Zweifamilienhaus im Albert-Magnus-Weg. Hier durchsuchte der Täter beide Wohnungen und entwendete zwei Geldbörsen sowie einen Schlüsselbund. Der Täter wurde von einem Bewohner gegen 5 Uhr im Wohnzimmer überrascht und als 25 bis 35 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Die Ermittler des Polizeireviers Wangen prüfen derzeit, ob es einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen gibt, und bitten unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Wangen

Unfallflüchtige durch Hinweis eines Zeugen ermittelt

Dank des Hinweises eines bislang unbekannten Zeugen konnten Beamte des Polizeireviers Wangen eine Unfallflucht aufklären. Eine 84 Jahre alte Opel-Lenkerin war am Mittwoch gegen 12 Uhr gegen einen VW Touran geprallt, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Haidösch" abgestellt war. Im Anschluss fuhr die Frau weg, ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern. Der Zeuge beobachtete den Unfall offensichtlich und hinterließ an dem VW eine Notiz mit dem Kennzeichen der Unfallverursacherin. Diese muss nun mit einer Strafanzeige und einem Bericht an die Führerscheinstelle rechnen.

Vogt

Geschwindigkeitsanzeige entwendet

Eine Geschwindigkeitsanzeige, die an einer Straßenlaterne in der Wolfegger Straße angebracht war, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende entwendet. Die Anzeigetafel des Herstellers DataCollect Traffic-System hat einen Wert von rund 2.500 Euro und wurde von den Tätern unsachgemäß von der Stromzufuhr abgetrennt. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07529/97156-0 um Zeugenhinweise oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts.

Isny

Motorradfahrer missachtet Anhaltesignale

Mit einem Bußgeld rechnen muss ein 69 Jahre alter Motorradfahrer, der am Mittwochabend die Anhaltezeichen einer Polizeistreife missachtete und unbeeindruckt weiterfuhr. Die Beamten wollten den Lenker einer BMW stoppen, weil dieser kurz nach 22.30 Uhr die Isnyer Fußgängerzone befahren hatte. Der Mann ignorierte jedoch die Stopp-Signale des Streifenwagens und fuhr auf der L 318 in Richtung Leutkirch. Auf Höhe Friesenhofen bog er nach links in Richtung Beuren ab, wo er nach kurzer Zeit mit Hilfe einer zweiten Streifenwagenbesatzung angehalten werden konnte. Einen Grund für das Verhalten des 69-Jährigen konnten die Beamten bei der folgenden Kontrolle nicht feststellen. Weil er jedoch keine Papiere mit sich führte, musste der Motorradfahrer die Polizisten auf das Polizeirevier begleiten. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Argenbühl

Funkenflug entzündet leeren Öltank

Durch umsichtiges Handeln mehrerer Arbeiter konnte ein größerer Brandausbruch am Mittwoch kurz nach 11 Uhr in einem Wohnhaus bei Eglofs verhindert werden. Die Männer waren damit beschäftigt, einen leeren Öltank aus dem Keller des Hauses zu entfernen. Hierzu musste der Tank aufgesägt werden. Durch den dabei entstandenen Funkenflug entzündeten sich Ölreste im Innern des Behälters. Mit mehreren Feuerlöschern löschten die Arbeiter die Flammen rasch, bevor diese auf das Haus übergreifen konnten. Es entstand nur geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Leutkirch

Polizei klärt Unfallflucht

Wegen Fahrerflucht muss sich eine 70 Jahre alte Mercedes-Lenkerin verantworten, nachdem diese am Mittwoch ein anderes Fahrzeug touchiert und im Anschluss das Weite gesucht hat. Die Seniorin prallte gegen 10.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Künkelinstraße beim Einparken gegen einen geparkten Wagen. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr die Frau weg. Eine alarmierte Polizeistreife ging Hinweisen nach und konnte die 70-Jährige als Unfallverursacherin ermitteln. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell