PP Ravensburg: 7-jähriger Bub bei Unfall schwer verletzt

Immenstaad (Bodenseekreis) (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 7 Jahre alter Junge am heutigen Mittwoch nach einem Verkehrsunfall, der sich gegen 12.45 Uhr ereignet hat, in eine Klinik gebracht werden. Der Bub wollte mit seinem Tretroller aus einem Grundstück kommend die Fritz-Kopp-Straße überqueren. Die Sicht war durch einen geparkten Kleintransporter eingeschränkt. Auf der Fahrbahn kollidierte der 7-Jährige mit der Mercedes V-Klasse einer 36-Jährigen, die zu dem Zeitpunkt auf der Fritz-Kopp-Straße in langsamer Geschwindigkeit an dem Kleintransporter vorbeifuhr. Die Fahrerin der V-Klasse blieb bei dem Unfall ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 2.000 Euro beziffert.

