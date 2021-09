Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 22.09.2021

Überlingen (Bodenseekreis) (ots)

54-Jähriger belästigt Minderjährige

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt aktuell gegen einen 54-jährigen Mann aus dem nordostdeutschen Raum, der im Verdacht steht, sich im westlichen Bodenseekreis einem minderjährigen Mädchen in mutmaßlich sexueller Absicht genähert zu haben. Den aktuellen Erkenntnissen zufolge hatte der Tatverdächtige vor einiger Zeit über einen Messenger-Dienst unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und anderer Identitäten Kontakt zu der Teenagerin aufgebaut und im weiteren Verlauf ein Treffen arrangiert. Nachdem es Anfang der Woche zu diesem ersten oberflächlichen persönlichen Kontakt im Bodenseekreis gekommen war, vertraute sich das Mädchen seinen Eltern an. Bei einem versuchten weiteren Treffen konnte die Polizei den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Bei den folgenden Durchsuchungen stellten die Ermittler unter anderem verdächtige digitale Datenträger sicher, die weiterer Auswertungen bedürfen. Die Ermittlungen gegen den 54-Jährigen dauern aktuell noch an.

Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-2063

Erster Polizeihauptkommissar Oliver Weißflog, Tel. 0751/803-1010

