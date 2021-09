Polizeipräsidium Ravensburg

Bingen / Inneringen

Verkehrsunfall

Um sich zu orientieren, hielt am Dienstag gegen 15.45 Uhr eine ortsunkundige Autofahrerin auf der Veringer Straße an der Einmündung zur K 8201 zwischen Bingen und Inneringen an. Der nachfolgende 24-jährige Fahrer eines Volvos erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den Opel der 51-Jährigen auf. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro, beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Mit einer Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle muss eine 66-jährige Autofahrerin rechnen, die am Dienstag gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Platzstraße ein anderes Fahrzeug beschädigte. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die Unfallverursacherin beim rückwärtigen Ausparken gegen einen gegenüber abgestellten Kia und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Eine Mitfahrerin, die sich in dem abgestellten Kia aufhielt, notierte sich das Kennzeichen der 66-Jährigen, sodass diese im Nachgang ermittelt werden konnte.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 12.15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Wolfartsweiler und Sießen ereignete. Die 66-jährige Fahrerin eines BMW wollte von Wagenhausen kommend auf die Kreisstraße einbiegen. Hierbei übersah sie offenbar den Peugeot eines Bevorrechtigten, der auf der Kreisstraße in Richtung Siessen fuhr. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Bad Saulgau

Die Polizei warnt vor Betrügern

Die Polizei warnt davor, fremden Personen, die sich durch Vorspielen falscher Tatsachen Zugang zu ihrer Wohnung verschaffen wollen, Zutritt zu gewähren. So sollen am Dienstag gegen 14 Uhr zwei Personen im Stadtgebiet bei einer 62-Jährigen geklingelt und vorgegeben haben, dass eine Überprüfung der Feuerlöscher anstehe. Da die Männer mit einem roten Lieferwagen unterwegs waren, ging die Hauseigentümerin davon aus, dass die Fremden Mitarbeiter der Stadtwerke seien. Nachdem die Personen das Haus wieder verlassen hatten, kam der 62-Jährigen die Situation merkwürdig vor. Bei einer Nachfrage bestätigte die Stadt, dass von den Stadtwerken keine Feuerlöscher in privaten Haushalten überprüft werden. Glücklicherweise wurden in diesem Fall keine Wertgegenstände entwendet. Besuche von Unternehmen und städtischen Mitarbeitern werden im Regelfall vorab angekündigt und nicht spontan vorgenommen. Vergewissern Sie sich gegebenenfalls bei der Ihrer Gemeinde, ob die beschriebenen Überprüfungen derzeit auch tatsächlich anstehen und lassen Sie zuvor keine fremden Personen in Ihr Haus. Im Zweifelsfall verständigen Sie bitte unmittelbar das nächstgelegene Polizeirevier oder wählen den Polizeinotruf.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht - die Polizei bittet um Hinweise

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem schwarzen Opel Astra über den Kreisverkehr an der B 32 / Platzstraße fuhr, ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 0.30 Uhr. Anschließend entfernte sich der mutmaßlich alkoholisierte Fahrer mit weiteren Personen unerlaubt von der Unfallstelle und ließ das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug zurück. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle, des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und des Verdachts der Strafvereitelung aufgenommen und bittet Zeugen, die insbesondere Angaben zum Fahrer, dem Zustand des Fahrers sowie dem Unfallhergang und den Mitfahrern machen können, sich unter der Tel. 07581/482-0 zu melden.

Mengen

Verkehrsunfall

Vorbildlich verhielt sich der 54-jährige Fahrer eines Kleinlasters, der am Dienstagvormittag beim Flugplatz Mengen einen geparkten BMW streifte. Da der Fahrzeughalter des BMW vor Ort nicht ausfindig gemacht werden konnte, meldete sich der Unfallverursacher bei der Polizei und teilte den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro mit.

Sigmaringen

Ehrliche Finderin

Einen Geldbeutel, den sie zuvor in der Badstraße aufgefunden hatte, gab am Dienstagabend eine Elfjährige im Beisein ihres Vaters persönlich auf dem Polizeirevier in Sigmaringen ab. Die Fundsache kann dank der ehrlichen Finderin nun samt Inhalt, darunter ein zweistelliger Euro-Betrag, an seinen Eigentümer ausgehändigt werden.

