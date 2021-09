Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 22.09.2021

Kriminalpolizei ermittelt nach Angriff mit Messer

Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen einen 25 Jahre alten Mann eingeleitet, der im Verdacht steht, am Montag gegen 5 Uhr in einem Wohnheim in der Sudetenstraße mit einem Messer auf einen Mitbewohner losgegangen zu sein. Das 24 Jahre alte Opfer konnte den Angriff abwehren und erlitt dabei oberflächliche Schnittverletzungen. Diese wurden in der Folge in einer Klinik medizinisch versorgt. Polizisten konnten den 25-jährigen Tatverdächtigen zeitnah vor dem Wohnheim widerstandslos festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der aus Nigeria stammende Mann am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

