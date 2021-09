Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 7.45 Uhr und 14 Uhr an einem in der Ulrichstraße geparkten VW Tiguan hinterlassen. Da der Unfallverursacher danach offensichtlich einfach wegfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Holzzaun mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Die Polizei Friedrichshafen ermittelt gegen zwei bislang unbekannte Männer, die am Montagabend gegen 21.15 Uhr in der Straße "Sportpark" gegen Holzzäune getreten und diese dadurch zerstört haben sollen. Ein Zeuge war auf die Randalierer aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Die Tatverdächtigen, die als ca. 18 bis 23 Jahre alt beschrieben wurden, konnten nicht mehr angetroffen werden. Einer der Männer trug einen grauen Pullover, eine blaue Steppweste, eine blaue Jeans und weiße Turnschuhe. Der Andere war mit einem weißen Pullover, einer schwarzen Steppweste, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen bekleidet. Die Polizei Friedrichshafen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Immenstaad

Farbschmierereien - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag an mehreren Stellen in Immenstaad rote Farbe versprüht. Durch die Schmierereien an Gebäuden und auf der Straße entstand erheblicher Sachschaden. Dieser kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07545/1700 zu melden.

Meckenbeuren

Vorfahrtsberechtigte in falscher Richtung unterwegs - Unfall

Ein Verkehrsunfall, bei dem eine 86-jährige Radfahrerin verletzt wurde, ereignete sich am Montagabend gegen 17 Uhr in der Hauptstraße. Eine 45-jährige Autofahrerin wollte von der Lindberghstraße nach rechts auf die Hauptstraße einfahren und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte Radlerin, die, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, auf dem Radweg ortseinwärts unterwegs war. Durch die folgende Kollision zog sich die 86-Jährige eine Schnittverletzung zu und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden am Pkw wird auf rund 1.000 Euro beziffert.

Tettnang

Lkw-Fahrer zerstört Grundstücksmauer

Ein Lastwagenfahrer hat am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall eine Grundstücksmauer zerstört. Der 39-jährige Lenker war auf der Schillerstraße unterwegs und musste aufgrund der örtlichen Gegebenheiten rangieren, um nach links in die Kirchstraße abzubiegen. Bei seinem Manöver beschädigte er die Mauer erheblich und fuhr sich dabei derart fest, dass die Freiwillige Feuerwehr Tettnang anrücken und Teile des Gemäuers abbauen musste, um den festgefahrenen Lkw zu befreien. Während der Sachschaden am Fahrzeug auf rund 500 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser an der Mauer den ersten Einschätzungen zufolge auf rund 5.000 Euro.

Neukirch - Wildpoltsweiler

Vorfahrt missachtet

Eine verletzte Person und Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 21 Uhr an der Kreuzung L 333 / L 331 bei Wildpoltsweiler ereignet hat. Ein 58-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Audi A6 von Wildpoltsweiler kommend nach rechts auf die L 333 in Richtung Neukirch einfahren. Dabei übersah er offensichtlich den von links aus Richtung Tettnang herannahenden BMW eines 26-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Überlingen

Unfall beim Ausparken

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand am Montag gegen 12.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Abigstraße. Eine 40-jährige Renault-Lenkerin hatte beim Ausparken den Toyota einer hinter ihr fahrenden 65-Jährigen übersehen. Durch die folgende Kollision entstand am Wagen der Unfallverursacherin rund 1.500 Euro, am Toyota etwa 3.500 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Rollerfahrer zeigt Beamten den Mittelfinger

Strafrechtliche Folgen drohen einem 44-jährigen Motorrollerfahrer, der am Montagmittag von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Die Polizisten fuhren im Stadtgebiet hinter dem Mann und kündigten die Verkehrskontrolle unmissverständlich an, woraufhin der Zweiradlenker zunächst lediglich seinen ausgestreckten Mittelfinger hob, kurze Zeit später jedoch anhielt. Den 44-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Beleidigung.

Meersburg

Unfallflucht

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 3 Uhr und 12.30 Uhr einen im Hofraum einer Bäckerei in der Torenstraße geparkten Ford Fiesta angefahren und suchte danach einfach das Weite. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07532/43443 entgegen.

Markdorf

Portemonnaie aus Handtasche gestohlen

Ein unbekannter Dieb hat einer 65-jährigen Frau am Montagmittag in einem Lebensmitteldiscounter im Schießstattweg zwei Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen, die offensichtlich während ihres Einkaufs im Wagen lag. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/96200 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät, Handtaschen und sonstige Wertsachen immer nah am Körper zu tragen und diese keinesfalls sichtbar und unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurückzulassen.

Uhldingen-Mühlhofen

Mann geht Tochter und Frau an - Polizei findet Drogen in Wohnung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 34-jähriger Mann zunächst seine Tochter und dann seine Frau aggressiv angegangen haben soll, wurde die Polizei Überlingen am Montagabend gerufen. Da die Beamten bei der Sachverhaltsaufnahme mehrere Gramm Cannabis auffanden, kommt auf den 34-Jährigen, neben einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung zum Nachteil seiner Frau auch ein Ermittlungsverfahren wegen illegalen Drogenbesitzes zu.

