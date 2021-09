Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt

Leichte Verletzungen erlitten die beiden Insassen eines Fiat Punto bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 18 Uhr in der Meßkircher Straße. Der 49 Jahre alte Lenker des Fiat wollte nach links in ein Grundstück einbiegen. Ein nachfolgender 66-jähriger Kleintransporter-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Sowohl der 49-Jährige als auch sein 21-jähriger Beifahrer mussten im Anschluss medizinisch versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der 66-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Leibertingen

Randalierer hinterlassen hohen Sachschaden

Auf rund 30.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den Unbekannte am vergangenen Wochenende in einem Sportheim in der Straße "Bei drei Bäumen" hinterlassen haben. Die Vandalen hebelten die Eingangstüre auf und beschädigten das Inventar des Sportheims offensichtlich in blinder Zerstörungswut. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro hat ein Unbekannter am Montag zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr an einem auf dem Parkplatz eines Geldinstituts in der Grabenbachstraße geparkten VW Polo hinterlassen. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt unter Tel. 07575/2838 sachdienliche Hinweise zum Verursacher entgegen.

Meßkirch

Unfall beim Überholen

Sachschaden entstand am Sonntag gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ziegelbühlstraße. Eine 59-Jährige bog mit ihrem Fiat Scudo vom Friedhof kommend auf die Vorfahrtsstraße ein. Ein von hinten herannahender 27-Jähriger setzte mit seinem VW Golf zum Überholen an, streifte dabei den Fiat seitlich und beschädigte beim Ausweichen einen großen Stein neben der Fahrbahn. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 2.500 Euro beziffert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Beuron

Pkw prallt gegen Tunnelmauer

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Audi-Fahrer leichte Verletzungen erlitt, ereignete sich am Sonntag gegen 18 Uhr auf der L 196 bei Beuron. Der junge A6-Fahrer war in Richtung Schwenningen unterwegs und prallte aus bislang unbekannter Ursache bei nasser Fahrbahn gegen die rechte Steinmauer des Tunnels. Durch den Unfall erlitt der 23-Jährige eine leichte Verletzung am Handgelenk. An seinem Wagen, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Die L 196 musste bis etwa 19.15 Uhr voll gesperrt werden.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung

Nachdem ein Unbekannter in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen am Hallenbad in der Schützenstraße eine Nebeneingangstür mutwillig beschädigt hat, ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Ostrach

Hund nach Verkehrsunfall eingeschläfert

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 13 Uhr auf der L 280 bei der Abzweigung Bachhaupten wurde ein Hund von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt. Eine Seat-Fahrerin war von Bolstern in Richtung Tafertsweiler unterwegs, als der nicht angeleinte Vierbeiner auf die Straße sprang und den Wagen touchierte. Die Hundehalterin kam kurze Zeit später ebenfalls vor Ort. Ein hinzugezogener Tierarzt musste den Schäferhund-Mischling aufgrund seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort einschläfern. Am Seat entstand mehrere hundert Euro Sachschaden.

Mengen

Vorfahrt missachtet

Glücklicherweise unverletzt blieben die Unfallbeteiligten bei einem Unfall am Montagmorgen gegen 7 Uhr an der Kreuzung Zeppelinstraße / Pfullendorfer Straße. Eine 27-jährige Skoda-Lenkerin fuhr auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei den aus Richtung Pfullendorf herannahenden Opel eines 18-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, bei der am Skoda etwa 8.000 Euro, am Opel rund 10.000 Euro Sachschaden entstand. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell