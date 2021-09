Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 21.09.2021

Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags

Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermitteln die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Kriminalkommissariat Sigmaringen gegen einen 18-Jährigen, der am Freitag gegen 12 Uhr in Bad Saulgau, auf dem Parkplatz beim Hallenbad, mit einer Axt und einem Pfefferspray auf einen 22-Jährigen losgegangen sein soll. Der 22-Jährige konnte dem Axt-Hieb ausweichen, sodass lediglich sein Fahrzeug beschädigt wurde. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige in Richtung der Grünanlagen und konnte später von Polizisten des Polizeirevier Bad Saulgau vorläufig festgenommen werden. Dieser wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, nachdem ein Haftrichter einen Untersuchungshaftbefehl aus einem anderen Verfahren wieder in Vollzug gesetzt hat.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350

Polizeioberkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

