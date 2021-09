Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkene Radfahrer

Strafrechtlich müssen sich zwei Radfahrer verantworten, die am frühen Sonntagmorgen gemeinsam betrunken im Stadtgebiet unterwegs waren. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen war auf die Radler aufmerksam geworden und stellte bei der Kontrolle fest, dass sowohl der 40- als auch der 42-jährige Zweiradfahrer deutlich dem Alkohol zugesprochen hatten. Da der Jüngere rund 1,8 Promille und der Ältere über 2 Promille pustete, untersagten die Beamten die Weiterfahrt und veranlassten jeweils eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Die Radler erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Friedrichshafen

Unfall mit Sachschaden

Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich entstand am Samstagabend gegen 18.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ailinger Straße. Ein 49-jähriger VW-Fahrer übersah beim Ausparken den Ford Transit eines verkehrsbedingt wartenden 33-Jährigen. Durch die folgende Kollision entstand am Wagen des Unfallverursachers rund 1.000 Euro, am Ford etwa 5.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Kressbronn

Wahlplakat umgefahren und geflüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr auf dem landwirtschaftlichen Weg im Bereich der Lindauer Straße / Dorfstraße, ermittelt aktuell das Polizeirevier Friedrichshafen. Ein bislang nicht bekannter Unfallverursacher hatte ein Großflächen-Wahlplakat touchiert und dadurch erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 beziffert. Den Unfallspuren zufolge könnte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Radlader handeln, dessen unbekannter Lenker in diesem Bereich mit Arbeiten beschäftigt war. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/804-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Eriskrich

Auffahrunfall

Mutmaßlich aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Pkw aufgefahren ist am Sonntagmorgen gegen 9.45 Uhr ein 40-jähriger Ford-Lenker im Mauernriedtunnel. Der Unfallverursacher hatte zu spät erkannt, dass die vor ihm fahrende Renault-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste. Infolge der Kollision entstand am Ford rund 5.000 Euro, am Wagen der 61-Jährigen etwa 3.000 Euro Sachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Tettnang

Pkw kollidiert mit entgegenkommendem Traktor

Mutmaßlich nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Samstag gegen 15.45 Uhr bei Tettnang-Höll ereignet hat. Die 39-jährige Seat-Lenkerin war auf dem Gemeindeverbindungsweg von der Kaltenberger Straße aus Richtung Tettnang kommend unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam ihr ein Großtraktor mit Anhänger entgegen. Diesen erkannte die Autofahrerin offensichtlich zu spät und fuhr in das Vorderrad der landwirtschaftlichen Maschine hinein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw abgewiesen und kam in einem angrenzenden Grundstückszaun zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt die 39-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik. Der Traktor-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Am Seat entstand rund 5.000 Euro Sachschaden, am Traktor wird dieser auf rund 15.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden am Zaun beläuft sich den ersten Einschätzungen zufolge auf rund 1.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Tettnang kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe.

Meckenbeuren

Randalierer beschädigen Apfelplantage

Mit blinder Zerstörungswut haben Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag und Sonntagmorgen im Wiesenweg eine Apfelplantage beschädigt. Die Täter rissen mehrere Bäume mit grober Gewalt aus dem Boden heraus und schleuderten diese über das Feld. Des Weiteren ließen sie ein Fahrrad zurück, das den ersten Ermittlungen zufolge aus einem Diebstahl stammen könnte. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich des Wiesenwegs Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zu den Vandalen geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Einbruch in Modegeschäft - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem Unbekannte am frühen Samstagmorgen gewaltsam in ein Modegeschäft in der Franziskanerstraße eingebrochen sind, ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Der oder die Täter verschafften sich mutmaßlich zwischen zwei und drei Uhr mit Hebelwerkzeug Zutritt ins Gebäude und entwendeten aus dem Verkaufsraum mindestens drei hochwertige Herrenjacken der Marke "Wellenstein" im Gesamtwert von rund 600 Euro. Der entstandene Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Herrenjacken geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Frickingen

Defekte Steckdose - Brandalarm

Zu einem Kabelbrand in einem Wohnhaus rückten am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr Frickingen und Salem in die Straße "Zum Berlepsch" aus. Ursache für den Alarm war ein Schmorbrand an einer Steckdose. Ein Kind, das beim Betätigen eines Schalters durch einen Stromschlag eine leichte Verbrennung erlitt, musste vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell unklar. Ein Techniker kümmerte sich um die verschmorte Steckdose.

Salem - Mimmenhausen

Kontrolle verloren - Unfall

Eine verletzte Person und mehrere tausend Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in der Bahnhofstraße ereignet hat. Der 20-jährige Unfallverursacher fuhr von der Stefansfelder Straße in den Kreisverkehr ein und verlor kurz nach dem Verlassen in die Bahnhofstraße die Kontrolle über seinen Mercedes. Der Wagen schleuderte über die Straße, touchierte einen Bordstein und kam neben der Fahrbahn in einem abschüssigen Grünstreifen zum Stehen. Dabei richtete er Flurschaden an und beschädigte mehrere dort aufgestellte Obstkisten. Am Mercedes entstand rund 3.500 Euro Sachschaden. Der 15-jährige Bruder des Unfallverursachers, der auf dem Beifahrersitz mitfuhr, klagte nach dem Unfall über Rückenschmerzen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Salem im Einsatz.

Uhldingen-Mühlhofen

Brandalarm

Starke Rauchentwicklung in der Küche eines Mehrfamilienhauses in der Aachstraße war am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr die Ursache für einen Großeinsatz von Rettungskräften. Urlauber in einer Ferienwohnung hatten den Herd eingeschaltet und dabei versehentlich eine auf dem Kochfeld stehende Kaffeemaschine, einen Karton und Brot erhitzt. Während die 36-jährige Bewohnerin auf den Rauch aufmerksam wurde und die Ferienwohnung unverzüglich gemeinsam mit ihren beiden einjährigen Kindern verließ, versuchte ihr Mann zunächst den Glimmbrand zu löschen und rettete sich kurze Zeit später ebenfalls ins Freie. Der 36-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Seine Frau und die gemeinsamen Kinder wurden ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Neben zahlreichen Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Uhldingen-Mühlhofen und Daisendorf waren mehrere Kräfte des Rettungsdienstes und zwei Notärzte am Einsatzort. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Der entstandene Sachschaden fällt den ersten Einschätzungen zufolge gering aus.

