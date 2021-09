Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung des PP Ravensburg vom 19.09.2021 aus dem Landkreis Ravensburg

Leutkirch (ots)

Geldmappe aus Reformhaus gestohlen

Eine Geldmappe mit einem vierstelligen Bargeldbetrag wurde am Samstag in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 10.50 Uhr aus einem Reformhaus in der Evangelischen Kirchgasse in Leutkirch gestohlen. Die Geldmappe war in einem Nebenraum zum Verkaufsraum abgelegt, der nur durch einen Vorhang abgetrennt war. Der Täter schlich sich wohl vom Verkaufsraum in diesen Nebenraum und stahl die Mappe. Eventuell fiel der anwesenden Kundschaft jemand auf, der zur Tatzeit in diesem Raum verschwand oder aus diesem herauskam. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch (Tel. 07561/84880) zu melden.

Ravensburg

Unbekannter stiehlt Geldtasche

Aus dem unverschlossenen Führerhaus eines abgestellten Fischverkaufswagens auf dem Wochenmarkt in Ravensburg wurde am Samstag zw. 06.30 und 11.30 Uhr eine Tasche mitsamt Inhalt im Gesamtwert von ca. 300 Euro entwendet.

Wangen

Zeugen zu Unfall mit hohem Schaden gesucht.

Am Sonntag gegen 05.20 Uhr befuhr ein dunkler Pkw Kombi mit vermutlich niederländischer Zulassung die L 2374 von der A96 herkommend in Richtung Neuravensburg. Kurz vor der Einmündung zur L 320 machte der Lenker des Kombi einen Fahrfehler. Ein nachfolgender Pkw musste daraufhin eine Vollbremsung einleiten und schleuderte in die Leitplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem verunfallten Fahrzeug und an der Leitplanke entstand ein Schaden von ca. 18000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg (Tel. 07563/90990) in Verbindung zu setzen.

Amtzell

VW-Fahrer kollidiert mit dem Gegenverkehr

Der 37jährige Lenker eines VW befuhr am Samstagabend die B 32 von Ravensburg in Richtung Wangen. Infolge Müdigkeit kam er in Höhe Pfärrich nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanke, diese lenkte ihn nach links auf die Gegenfahrbahn ab und er krachte in das Heck eines entgegenkommenden VW Golf. Verletzt wurde niemand. Bis die Fahrzeuge abgeschleppt waren, war die B 32 komplett gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von 15000 Euro. Gegen den 37jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

