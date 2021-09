PP Ravensburg: Pressemitteilungen des PP Ravensburg vom 19.09.2021 aus dem Lamdkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Motorradfahrer kollidiert mit Garage

Schwere Verletzungen zog sich am Samstag gegen 17.00 Uhr ein 42jähriger Motorradfahrer in Illmensee zu. Beim Befahren der Oberen Dorfstraße kam er aus bislang unbekanntem Grund zu weit nach rechts und fuhr gegen eine Garage. Der Fahrer verletzte sich schwer an Oberschenkel und Handgelenk und wurde vom Rettungshubschrauber in die Oberschwabenklinik nach Ravensburg geflogen. Der Schaden an Motorrad und Garage wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

Mengen

Angetrunkener Angler tötet Schwan

Mehrere Männer waren am Samstag in Mengen-Rulfingen beim dortigen Zander-/Forellensee beim Angeln. Gegen 14.40 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie einer der Angler mit einem Gewehr auf einen Schwan schoss und anschließend den leblosen Schwan aus dem Wasser zog. Den Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau gegenüber traten die fünf zum Teil erheblich alkoholisierten Angler aggressiv entgegen und bestritten den Vorfall. Unter einem dortigen Zelt fanden die Beamten schließlich ein Luftgewehr mit Zielfernrohr. Bei der Absuche des näheren Bereichs stießen die Beamten auf einen Trampelpfad der zur Ablach führte. Dort in einer Stauwehr konnte der tote Schwan aufgefunden werden. Ganz offensichtlich war der Schwan in die Ablach geworfen worden, um die Tat zu verdecken. Eine Tierärztin stellte später eine blutige Wunde am Hals des Schwan fest, die von einer Kugel stammen könnte. Die Ermittlungen konzentrieren sich momentan auf den 30jährigen. Eventuell waren noch andere aus der Anglergruppe beteiligt. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Tierschutzgesetz.

