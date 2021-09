PP Ravensburg: Pressemitteilungen des PP Ravensburg vom 19.09.2021 aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 19.09.2021 aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen (ots)

Mehrere Gegenstände aus einem Zelt gestohlen

Am Samstag in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 16.30 Uhr machte sich ein Dieb an einem Zelt auf dem Camping Park Gohren in Kressbronn zu schaffen. Er entwendete aus dem Zelt mehrere Kleidungsstücke, Smartphone-Zubehör wie auch den Pkw-Schlüssel des Geschädigten. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (Tel. 07541/7010) in Verbindung setzen.

Friedrichshafen

Wohnsitzloser wird mit Stein geschlagen

Massiv mit einem Stein wurde am Samstag auf einen wohnsitzlosen Mann eingeschlagen. Das Ganze trug sich gegen 20.50 Uhr in Friedrichshafen im Ligusterweg, östlich des Riedlepark zu. Zeugen beobachteten, wie der männliche Täter aus der Mole einen großen Stein aufhob und damit auf sein 57jähriges Opfer einschlug, welches zu Boden ging. Anschließend flüchtete der Täter. Der Geschädigte trug mehrere Kopfplatzwunden und eine Fraktur im Gesicht davon, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Täterbeschreibung führte die Beamten zu einem 26jährigen aus Friedrichshafen. Dieser konnte bislang nicht angetroffen werden. Weitere Ermittlungen, insbesondere bezüglich der Hintergründe der Tat schließen sich an. Der Täter muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Tettnang

Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr am Samstag in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 16.45 Uhr in Tettnang gegen einen geparkten grauen Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Schaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. Der Mercedes war auf dem Parkplatz der Degerseestube abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (07541/7110) in Verbindung zu setzen.

