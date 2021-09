Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Bodensee

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Kollision zwischen E-Scooter und Radfahrer

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen, in der Colsmannstraße, wurde die Polizei am Freitag gegen 15:50 Uhr gerufen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr die 20-jährige Unfallverursacherin mit ihrem E-Scooter verbotener Weise den Fuß-und Radweg von der Keplerstraße kommend. Als ihr ein 55-jähriger Rennradfahrer entgegenkam, stießen sie frontal zusammen. Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer auf einen Audi, welcher verkehrsbedingt auf der Fahrbahn wartete. Die Unfallverursacherin sowie der Radfahrer kommen mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Überlingen

Einbruch in Modehaus

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Modehaus in der Franziskanerstraße ein. Gegen 02.50 Uhr hebelten die Täter die Haupteingangstür zum Modehaus auf, gingen gezielt in das Untergeschoss und entwendeten mehrere hochwertige Jacken. Anschließend flüchteten die Täter wieder und verloren im Bereich des Haupteinganges eine Jacke. Bereits kurz nach Alarmeingang waren die Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Überlingen vor Ort, konnten die Täter aber nicht mehr antreffen. Über die Höhe des entwendeten Diebesgutes konnten bislang keine Angaben gemacht werden.

Salem

Unachtsamkeit führt zu Unfall

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und erheblichem Sachschaden musste die Polizei am Freitagnachmittag ausrücken. Gegen 13:15 Uhr befuhr die 26-jährige Unfallverursacherin mit ihrem BMW die L205 aus Neufrach kommend in Richtung Stefansfeld. Als eine 30-jährige Audifahrerin auf Höhe des Parkplatzes Schlosssee bremste, übersah dies die BMW-Fahrerin und fuhr auf den Audi auf. Hierbei zogen sich beide Fahrzeugführerinnen leichte Verletzungen zu und wurden vorsorglich in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

