Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen

Radfahrer fährt Betrunken

Zum Verhängnis wurde einem 41-jährigem Radfahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag, dass er in der Isnyer Straße ohne Licht unterwegs war. Als er von Polizeibeamten auf den Missstand aufmerksam gemacht wurde, hielt er neben dem Streifenwagen an und stürzte anschließend samt Fahrrad um. Als die Beamten ihm zu Hilfe eilten, konnten sie feststellen, dass der Radfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille. Der Radfahrer muss sich nun wegen einer folgenlosen Trunkenheitsfahrt verantworten.

Ravensburg

Unfall im Begegnungsverkehr

Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten kam es am Freitag gegen 17:45 Uhr auf der K7948, im Lauratal. Als der 61-jährige Unfallverursacher von Schlier in Richtung Weingarten fuhr, kam er in einer S-Kurve mit seinem Mercedes Vito zu weit nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem 30-jährigem Toyotafahrer, welcher hierbei leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 14000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell