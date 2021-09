Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Fallschirmspringer stürzt ab

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein 38-jähriger Fallschirmspringer am Freitag gegen 16:00 Uhr bei Bad Saulgau in eine Wiese. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sprang der Verletzte aus einer Höhe von 4000 Metern ab, hierbei geriet sein Schirm außer Kontrolle und fingt das Trudeln an. Auf Grund dessen stürzte der Springer, ohne zuvor den Notschirm zu öffnen, in eine Wiese. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und kam nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Sigmaringen

Security schlägt Gast

Aus bislang unbekannter Ursache schlug in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einen Gast in der Bahnhofsstraße mehrmals ins Gesicht und in den Bauch. Nach ersten Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen beobachtete ein unbeteiligter Gast wie der 29-jährige Tatverdächtige den 27-jährigen Geschädigten mehrfach schlug. Der Geschädigte erlitt hierdurch nicht unerhebliche Verletzungen im Gesicht und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Der Tatverdächtige hat nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell