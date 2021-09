Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallverursacher meldet sich am nächsten Tag bei der Polizei

Wegen Unfallflucht muss sich ein 79 Jahre alter Daimler-Fahrer verantworten, nachdem er sich erst am nächsten Morgen bei der Polizei gemeldet hat. Der Senior steht im Verdacht, am Mittwochnachmittag in der Schützenstraße auf Höhe der Kreuzung mit der Möttelinstraße einen geparkten VW gestreift zu haben. Da jedoch der Schaden am Daimler des 79-Jährigen minimal ausfiel, gehen die Beamten davon aus, dass eventuell noch ein weiteres Fahrzeug den VW gestreift und den erheblichen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro hinterlassen hat. Zeugen dieses Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Alkoholisiert am Steuer

Deutlicher Alkoholgeruch schlug einer Polizeistreife am heutigen Freitag gegen 1 Uhr bei der Kontrolle eines 24-jährigen Pkw-Lenkers auf dem Marienplatz entgegen. Nachdem ein Alkoholtest fast 1,7 Promille ergeben hatte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik. Die Polizisten untersagten dem Mann zudem die Weiterfahrt und behielten seinen Führerschein ein. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Ravensburg

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste ein 32 Jahre alter Pedelec-Lenker nach einem Unfall am Donnerstag gegen 14.45 Uhr in eine Klinik gebracht werden. Ein 88-jähriger Daimler-Fahrer hatte den vorfahrtsberechtigten Radfahrer mutmaßlich aufgrund Starkregens an der Kreuzung des Gotthilf-Vöhringer-Wegs mit der Bleicherstraße übersehen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der 32-Jährige und verletzte sich leicht. An seinem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Weingarten

13-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Ein 13-jähriger Junge ist am Donnerstag kurz nach 17.30 Uhr mit seinem Roller in der Straße "Untere Gerbersteig" gestürzt und hat sich leicht verletzt. Der Teenager war auf dem Gehweg unterwegs und erkannte zu spät, dass ein Pkw-Lenker auf der Fahrbahn wegen eines querenden Fußgängers anhielt. Um einen Zusammenstoß mit dem Passanten zu verhindern, wich der Junge seitlich aus und geriet auf losen Untergrund. Dabei stürzte er und erlitt leichte Verletzungen. Es kam weder zu einer Berührung mit dem Pkw noch mit dem Fußgänger.

Bad Waldsee

Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 44 Jahre alter Motorrollerfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 7.15 Uhr in der Steinenberger Straße schwer verletzt. Eine entgegenkommende 51-jährige Renault-Fahrerin übersah den Zweiradlenker, als sie nach links in ein Betriebsgelände abbog. Der 44-Jährige wurde bei der Kollision zu Boden geschleudert und aufgrund der Schwere seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Wolfegg

Fahrzeug übersehen - Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der L 314. Ein 19-jähriger Nissan-Fahrer fuhr aus Richtung Molpertshaus kommend an die Kreuzung zur Landesstraße heran und wollte in Richtung Roßberg abbiegen. Obwohl der junge Mann an der dortigen Stoppstelle angehalten haben soll, übersah er beim Losfahren eine 81-jährige Peugeot-Lenkerin, die aus Richtung Mennisweiler kam. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von gut 5.000 Euro.

Altshausen

Falsche Bankmitarbeiter am Telefon

Betrüger, die sich als Mitarbeiter einer örtlichen Bankfiliale ausgegeben haben, haben am Mittwoch mehrere Senioren in Altshausen angerufen. Vom Konto einer 72-Jährigen buchten sie dabei einen Betrag von über 3.000 Euro ab. Bei den Anrufen zeigte es auf dem Display der Opfer eine nahezu mit der Nummer der Hausbank identische Rufnummer an. Die Anrufer erfragten jeweils die Nummer der EC-Karte der Senioren und im Anschluss die Zugangsdaten zum Online-Banking. Während zwei 71 und 68 Jahre alte Männer das Gespräch rasch beendeten, erweckte ein falscher Bankmitarbeiter das Vertrauen der 72-jährigen Frau. Diese gab dem Unbekannten die Ziffernfolge ihrer EC-Karte preis, nimmt jedoch nicht am Online-Banking teil. Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, wie die Täter ohne Zugangsdaten Geld vom Konto der Frau abbuchen konnten. In diesem Zusammenhang warnen die Beamten vor dieser derzeit häufig beobachteten Betrugsmasche. Durch das sogenannte Call-ID-Spoofing täuschen die Betrüger vor, mit der Rufnummer der Hausbank anzurufen, und versuchen so, das Vertrauen ihrer Opfer zu erlangen. Ihre Hausbank würde Sie niemals am Telefon zur Herausgabe von Kartendaten oder der Zugangsdaten zum Onlinebanking bitten. Beenden Sie das Gespräch und wählen Sie selbst die Nummer Ihrer Hausbank. Sollten Sie Betrugsopfer geworden sein, so zögern Sie nicht, Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Wangen

Fahrzeugbrand

Wegen eines brennenden Fahrzeugs mussten Feuerwehr und Polizei am Donnerstag gegen 18.30 Uhr nach Neuravensburg ausrücken. Ein im Fischerweg abgestellter Porsche fing ersten Ermittlungen zufolge aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Neuravensburg löschten die Flammen rasch. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro beziffert.

Wangen

Gebäudefassade besprüht

Erneut hat in der Bindstraße ein bislang unbekannter Täter eine Gebäudefassade besprüht. Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmittag sprühte der Schmierfink mit blauer Farbe einen Schriftzug auf die Wand auf Höhe der Georgentorgasse. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob es einen Zusammenhang mit Farbschmierereien am Tag zuvor gibt. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Isny

Unberechtigt fünfstelligen Euro-Betrag abgebucht

Betrüger haben am Dienstag von mehreren Konten der Familie eines 48-Jährigen unberechtigt gut 20.000 Euro abgehoben. Auf bislang unbekannte Art und Weise waren die Tatverdächtigen an die Zugangsdaten gelangt. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen wegen Betrugs eingeleitet und prüft derzeit, ob es einen Zusammenhang mit Anrufen von angeblichen Bank-Angestellten gibt, die bei der Familie in jüngster Zeit eingegangen waren.

Leutkirch

Versuchter Betrug

Die Wohnungssuche einer 21-jährigen Frau wollten Betrüger ausnutzen und sie um ihr Erspartes bringen. Im Internet stieß die junge Frau auf ein interessantes Wohnungsangebot und nahm mit der vermeintlichen Vermieterin Kontakt auf. Diese verwies auf ein Wohnungsportal im Internet und verlangte von der 21-Jährigen vor der angeblichen Wohnungsbesichtigung zunächst eine Anzahlung in Höhe von knapp 2.000 Euro. Die junge Frau durchschaute die Betrugsabsicht jedoch und informierte die Polizei. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.

Bad Wurzach

Falscher Microsoft-Mitarbeiter am Telefon

Opfer eines Betrügers wurde am Donnerstagmittag eine Frau aus dem Raum Bad Wurzach. Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter meldete sich telefonisch bei der 54-Jährigen und machte ihr weiß, dass sich auf ihrem Rechner ein Virus befinde. Während des Telefonats erlangte der Betrüger Zugriff auf den Computer und den Zugang zum Onlinebanking. In der Folge buchte der Unbekannte vom Konto der 54-Jährigen mehrmals Beträge in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro ab. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein angeblicher Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: legen Sie einfach den Hörer auf. Geben Sie auf keinen Fall private Daten heraus. Gewähren Sie niemals einem unbekannten Anrufer Zugriff auf Ihren Rechner. Weitere Informationen und Tipps zu dieser Betrugsmasche finden Sie auf www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell