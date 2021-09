Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Beim rückwärtigen Ausparken auf einem Parkdeck in der Georg-Zimmerer-Straße beschädigte am Donnerstagnachmittag der 73-jährige Fahrer eines VW-Bus einen gegenüber abgestellten VW-Golf. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter warfen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit Ziegelsteinen mehrere Scheiben eines Pkw ein, der beim Berufsschulzentrum im Wuhrweg abgestellt war. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Mengen

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Offenbar aufgrund einer unübersichtlichen Verkehrssituation fuhr am Donnerstag gegen 17.15 Uhr der 47-jährige Fahrer eines Kleinlasters in der Pfullendorfer Straße auf einen vor ihm befindlichen Pkw auf. Der 50-jährige Fahrer eines VW wollte, nachdem er verkehrsbedingt angehalten hatte, wieder anfahren, musste dann jedoch erneut abbremsen. Dies erkannte der nachfolgende Lkw-Fahrer zu spät und fuhr auf den VW auf. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro. Der VW-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt, einer ärztlichen Versorgung vor Ort bedurfte es jedoch nicht.

Bad Saulgau

Diebstahl von Spanngurten

Unter anderem mehrere Spanngurte im Gesamtwert eines dreistelligen Euro-Betrags entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus dem Gerätekoffer eines orangefarbenen Lkw. Dieser war im genannten Zeitraum in der Nähe des Umspannwerks Bad Saulgau an der B32 abgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Herbertingen

Verkehrsunfallflucht - die Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der im Zeitraum von Mittwoch, 14 Uhr, bis Donnerstag, 11.30 Uhr, einen Fahrbahnteiler und ein Verkehrszeichen in der Bahnhofstraße beschädigt hat. Der Unfallverursacher setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet Zeugen unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.500 Euro ereignete sich am Donnerstag gegen 13 Uhr an der Kreuzung Roter Bühl / Heiligenberger Straße. Der 40-jährige Fahrer eines Fiat wollte von der Straße Roter Bühl nach links in die Heiligenberger Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Audi, der geradeaus über die Kreuzung fuhr und somit Vorrang hatte. Beide Fahrzeuglenker blieben bei der Kollision unverletzt.

