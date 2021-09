Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Fehlalarm

Aufgrund eines technischen Defekts löste am Mittwochnachmittag die automatische Brandmeldeanlage einer Schule in der Conradin-Kreutzer-Straße einen Brandalarm aus. Die Freiwillige Feuerwehr Meßkirch konnte bereits nach kurzer Überprüfung und Bestätigung des Fehlalarms wieder abrücken.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Offenbar aus Unachtsamkeit fuhr am Mittwoch gegen 12.15 Uhr die 18-jährige Fahrerin eines Suzuki in der Laizer Straße einem verkehrsbedingt vor ihr stehenden Lkw auf. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.500 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Schwenningen

Diebstahl - die Polizei bittet um Hinweise

Wie erst jetzt bekannt wurde, entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag bis Samstag ein Elektrozaungerät von einer Viehweide in der Talstraße. Zudem wurden das dazugehörende Solarpanel und ein Akkublock gestohlen. Der Gesamtwert beläuft sich hierbei auf einen vierstelligen Euro-Betrag. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter Tel. 07573/815 um Hinweise.

Ostrach

Verkehrsunfall

Nicht auf den nachfolgenden Verkehr achtete am Mittwochnachmittag die 30-jährige Fahrerin eines Mitsubishi, als sie eine Landwirtschaftliche Zugmaschine auf der Landesstraße zwischen Ostrach und Denkingen überholen wollte. Sie übersah daher, dass sie ihrerseits bereits von der 66-jährigen Fahrerin eines Fiat überholt wurde. Bei der Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, musste vor Ort jedoch nicht ärztlich versorgt werden.

Ostrach

Junger Mann ertrinkt

Ein tragischer Unglücksfall, bei dem ein 18-Jähriger im Seebach ertrunken ist, ereignete sich am Dienstagabend nahe der Bahnlinie in Richtung Oberweiler. Mehrere junge Erwachsene hatte sich zuvor auf einem parallel zur Bahnlinie verlaufenden Verbindungsweg getroffen und den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge gemeinsam Betäubungsmittel konsumiert. Im Laufe des Abends entfernte sich der 18-Jährige alleine von der Gruppe. Als er nach kurzer Zeit nicht zurückkehrte, begannen die übrigen Personen mit der Suche nach ihm. Gegen 21.45 Uhr fanden sie den 18-Jährigen leblos im Bachbett des Seebachs auf. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche, die nach Eintreffen des alarmierten Notarztes fortgesetzt wurden, verstarb der junge Mann später in einer Klinik. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden bestehen derzeit nicht. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung der genauen Todesursache eine Obduktion in Auftrag gegeben.

Mengen

Fehlalarm

Ein Rauchmelder, der am Mittwochnachmittag in einer Wohnung in der Weißochsengasse auslöste, rief die Freiwillige Feuerwehr Mengen auf den Plan. Da die Bewohner nicht anwesend waren, mussten die Einsatzkräfte die Wohnungstüre zur Überprüfung der Auslöseursache öffnen. Bereits nach kurzer Zeit konnte bestätigt werden, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

Pfullendorf

Fahren unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am alten Spital stellten Polizisten des Polizeipostens Pfullendorf bei einem 24-jährigen Autofahrer am Mittwochvormittag Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Der anschließend durchgeführte Urin-Test verlief positiv auf Cannabis. Sollte sich der Verdacht durch die Auswertung der ärztlich entnommenen Blutprobe bestätigen, erwarten den Fahrzeuglenker eine Anzeige sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell